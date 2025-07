Un romanzo intenso sulla caduta, la redenzione e la riscoperta della luce attraverso il buio

“Non c’è nero nell’arcobaleno”è il nuovo romanzo di Giacomo De Rosa, una potente parabola umana e spirituale che racconta la caduta e la rinascita di un uomo abituato al potere e all’eccesso. Una storia di trasformazione interiore, in cui l’oscurità lascia lentamente spazio alla luce dei sentimenti più autentici. Giona Cohen è un imprenditore ricco e arrogante, abituato ad avere tutto. Ma un errore fatale, causato dall’abuso di alcol, cocaina e dalla sua presunzione, lo trascina verso un baratro inaspettato. Accusato di bancarotta fraudolenta, viene arrestato e condannato ai lavori socialmente utili. È qui, tra mani sporche di terra e rapporti sinceri, che scoprirà un’altra vita: più vera, più silenziosa, più umana. Là dove prima c’erano egoismo, denaro e controllo, ora prendono spazio gentilezza, rispetto e amore. E sarà proprio quest’ultimo, l’amore, l’elemento di svolta in un’esistenza che sembrava irrimediabilmente perduta.

“Nel buio più profondo si nasconde la possibilità di un nuovo inizio. E l’arcobaleno non esclude mai la luce.”

Giacomo De Rosa ha 54 anni e vive in un piccolo borgo ligure a 700 metri d’altezza, immerso nella natura. Buyer per un gruppo di farmacie, ha scelto di vivere in campagna, dove alleva asini e cavalli, trovando nelle relazioni con gli animali e con la terra una connessione profonda con l’universo. Separato da quattro anni, vive con sua figlia Matilde, con cui condivide quotidianamente gioie, sfide e silenzi. Con “Non c’è nero nell’arcobaleno”, il suo terzo romanzo, De Rosa dà voce a un racconto di speranza che nasce dal dolore, dove la letteratura diventa spazio per la cura e il cambiamento. Tra le altre opere, “Il Sussurro di Dio”, edito da Albatros, e “Le mie orecchie hanno visto”, edito da Booksprint.

