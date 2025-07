Un viaggio che intreccia il reale e la dimensione spirituale

Lo scrittore Rinaldo Cirillo pubblica il nuovo romanzo “La divina futura”, un fantasy psicologico che trae ispirazione dal capolavoro del sommo poeta Dante Alighieri. In questo libro, due storie apparentemente separate si intrecciano in un viaggio che esplora i confini tra la realtà e il surreale. I protagonisti, catapultati in un'esperienza al limite del possibile, si trovano a vivere prove iniziatiche e visioni mistiche, dove antichi miti e figure storiche tornano a parlare, guidati dalla presenza luminosa degli arcangeli. Mentre i loro corpi giacciono in coma nella dimensione terrena, le loro anime affrontano una guerra cosmica tra il bene e il male: la battaglia finale tra il nostro Signore e le forze oscure di Satana e degli angeli neri. Solo affrontando le proprie paure, i ricordi perduti e la verità celata nel profondo, potranno vincere: non solo per sé stessi, ma per l'intera umanità. Si tratta di un vero e proprio viaggio simbolico e spirituale, che racconta la lotta interiore e collettiva per ritrovare ciò che sembrava perduto: la pace, la fede e la serenità della vita reale.

Acquista il romanzo

https://www.booksprintshop.it/libro/romanzo/la-divina-futura

Rinaldo Cirillo nasce a Viareggio il 6 ottobre 1975. Poeta e scrittore, esordisce nel panorama letterario nel 2020 con la raccolta “Sensibilità e follia”, segnando l’inizio di un percorso intenso e prolifico che lo porterà a ottenere numerosi riconoscimenti in ambito letterario. Nel 2022 pubblica “Memorie vissute”, una raccolta di prose che esplora con delicatezza il rapporto tra memoria e identità, seguita nel 2023 da “Fotopensieri”, una serie di poesie ispirate al linguaggio visivo e fotografico. Il 2024 rappresenta un punto di svolta con l’esordio narrativo in ambito romanzesco: “Mistico”, un giallo psicologico, segna l’inizio di una nuova fase creativa, proseguita nel 2025 con “La metamorfosi di un assassino”, romanzo cruento e disturbante che scava nella psiche criminale. La sua opera più recente è “La divina futura”, un fantasy psicologico in cui immaginazione e introspezione si fondono in una narrazione intensa e visionaria. Attraverso generi e stili diversi, Rinaldo Cirillo si conferma autore dalla voce originale, capace di attraversare con coerenza e profondità i territori della poesia, della prosa e della narrativa contemporanea.

Instagram: https://www.instagram.com/cimabue475?

Facebook: https://www.facebook.com/cirillo.rinaldo

YouTube: https://www.youtube.com/@rinaldocirillo

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@rinaldo.cirillo?