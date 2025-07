Il singolo anticipa la nuova identità sonora dell’artista e dà voce a chi si sente intrappolato nei propri pensieri

La cantautrice e performer Leea Clem presenta il singolo “dentro un delay” sotto l’etichetta Dmb Management, distribuita da Altafonte Italia. Disponibile dal 4 luglio su tutte le piattaforme digitali, il brano non fa parte del suo prossimo EP ma funge da ponte simbolico, tracciando la linea tra ciò che è stato e ciò che sta per arrivare. La produzione è stata curata da Alessandro Pepe, Daniele Diana, Claudio Chiarantoni e Robbikek. Con un sound che affonda nel dark pop e si contamina con influenze R&B, “dentro un delay” affronta temi come l’insicurezza, l’ansia e la difficoltà a lasciarsi alle spalle il passato. Il titolo è una metafora potente: come l’effetto delay in musica, alcuni pensieri e vissuti tornano nel tempo, anche se più ovattati, continuando a condizionare il presente. Il brano è una ricerca di libertà emotiva, una confessione sincera che si muove tra atmosfere eteree e incursioni più scure e incisive, a testimonianza di una nuova direzione sonora fortemente personale.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/artist/2z5aPhwBBRV9KRicppnLdX?

Leea Clem, all’anagrafe Giulia Clemente, è un’artista e songwriter classe 2005, originaria di Bari. Inizia a studiare canto a 13 anni, affiancando alla formazione vocale una forte attitudine alla scrittura sia in italiano che in inglese. La sua musica unisce il dark pop all’R&B, in un mix che crea un sound originale, profondo e riconoscibile. Nel 2021 pubblica il suo primo singolo “A Universe Apart”, seguito da una serie di brani che culminano, nel 2023, nell’album “moving on”, distribuito da Sony con il patrocinio di Puglia Sounds, grazie al quale si esibisce anche al Medimex Showcase. Performer completa, Leea Clem alterna set intimi chitarra e voce a performance più dinamiche e teatrali, portando sul palco tutta la sua versatilità. Con “dentro un delay”, Leea Clem apre un nuovo capitolo che parla di autenticità, cambiamento e crescita personale.

Instagram: https://www.instagram.com/leeaclem?

YouTube: https://youtube.com/@leeaclem?si=0eAMqqPf8swA9qCw

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@leeaclem?