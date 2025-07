Un manifesto che anticipa l’uscita dell’omonimo EP, dedicato a Dio e alle ragazze del Quarto Piano

Il singolo “Del vento e del mare” e l’omonimo EP della cantautrice Zelda Mab, pseudonimo di Gloria Abbondi, sono disponibili dal 4 luglio 2025 sui principali stores digitali. Il brano “Del vento e del mare” è un dialogo profondo con il proprio bambino interiore, un abbraccio che attraversa il tempo e restituisce la forza nei momenti di incertezza. Ispirato ai ricordi d’infanzia sulle coste pugliesi di Specchiolla, la Zelda adulta osserva la sé bambina giocare spensierata tra le onde, in un’estate luminosa e semplice. Composto in un inverno di riflessione, in una piccola stanza, il brano unisce orchestrazioni dense di pathos, come timpani, violoncelli e percussioni sinfoniche, a sonorità rock ed elettroniche. Il risultato è un sound personale, che Gloria Abbondi definisce Electro Epic Rock, dove si incontrano energia, introspezione e immaginazione.

Ascolta il brano:

https://open.spotify.com/intl-it/artist/3tRheBiXq85niJZd1pN84U?

Il nuovo EP “Del vento e del mare” racchiude cinque tracce ed è frutto di un processo di scrittura lungo e accurato. Le canzoni scelte formano un corpus coeso ma variegato, in cui ogni pezzo è un’emozione distinta, un frammento di visione. Dagli abissi interiori di “Blu Cobalto” all’ironia simbolica di “G33”, passando per le sonorità desertiche e ipnotiche di “Duna Surf”, l’EP si muove tra generi e suggestioni senza perdere mai la propria coerenza. I testi sono essenziali, carichi di significato.

Track by Track

1. Del vento e del mare

Una ballata che esplora il dialogo guaritore con il proprio bambino interiore. Un invito a riconnettersi con la parte più pura e resiliente di sé.

2. Blu Cobalto

Un viaggio simbolico negli abissi interiori. Un punto di svolta, una riflessione su destino, consapevolezza e il senso di appartenenza al proprio presente.

3. Segreti di miele

Una canzone d’amore intensa, che parla di verità rivelate, maschere che cadono e solitudini silenziose ma profonde.

4. G33

Un brano visionario e provocatorio. Si dice sia tornato il nuovo Messia: tra rivoluzione, ironia e manifestazione creativa, G33 è un atto di potere simbolico.

5. Duna Surf

Ipnotica, senza ritornello, costruita su beat arabeggianti e suggestioni desertiche. Un’esperienza sonora onirica, romantica e fuori da ogni schema.

Ascolta l’EP:

Zelda Mab è il nome d’arte di Gloria Abbondi, cantautrice, compositrice e visual artist. Nata a Bolzano, ha sempre sentito un forte legame con l’intera Italia: le sue radici, infatti, spaziano dalla Lombardia all’Alto Adige, dalla Puglia alla Sicilia. Inoltre, ha vissuto per molto tempo sia a Pordenone che a Roma. Con un background che unisce scrittura, arti visive e musica, Gloria ha costruito un linguaggio espressivo trasversale e immediatamente riconoscibile. Il progetto Zelda Mab nasce dalla necessità di esplorare l’identità, l’immaginazione e la libertà creativa attraverso canzoni che sono spesso visioni sonore. Dopo l’esordio con l’EP “Elettricità”, Zelda Mab ha continuato a sviluppare una cifra stilistica che mescola elementi pop, rock, elettronici e orchestrali, con uno sguardo sempre rivolto alla sincerità emotiva e alla potenza evocativa della musica. Con “Del vento e del mare”, Gloria Abbondi conferma la sua voce unica nel panorama indipendente italiano, offrendo un lavoro che è insieme confessione intima e gesto universale, pronto a toccare chiunque abbia attraversato un cambiamento, una tempesta, o semplicemente il desiderio di ritrovarsi.

Instagram: https://www.instagram.com/zelda_mab/

Facebook: https://www.facebook.com/zelda.mab/reels/

YouTube: https://www.youtube.com/@ZeldaMab

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@zelda_mab

Sito: WWW.ZELDAMAB.COM