I fiori della Campania, bellezza e colori a Euroflora 2018

L’evento si è aperto a Genova oggi e proseguirà fino a Domenica 6 Maggio.

I migliori fiori campani sono stati selezionati per partecipare ad una delle più prestigiose fiere internazionali del florovivaismo: Euroflora 2018.





L’evento si è aperto a Genova oggi, sabato 21 Aprile, e proseguirà fino a Domenica 6 Maggio, all'interno della location suggestiva ed affascinante dei Parchi di Nervi con i suoi ben 86 mila metri quadri di giardini, sentieri e ville d’epoca. Nello specifico i fiori dei Consorziati e degli altri operatori del settore saranno esposti all'interno della storica Villa Grimaldi.

Il Consorzio Produttori Florovivaisti Campani gareggerà ai vari concorsi in vaso con ben 8 tipologie di fiori recisi: Chrysanthemum indicum varietà Euro; Anthurium varietà Lucardi; Iris varietà Saturno; Lilium orientali varietà Nashville; Limonium varietà Rossi Sun Birds; Ranunculus Success varietà Hanoi; Dianthus Standard varietà Elly Rosa ed infine Sterlitzia Reginae. Inoltre il Consorzio è stato ben lieto di fornire tutti i fiori recisi necessari alla realizzazione di una composizione all’esterno di Villa Grimaldi da parte di Eleonora Poggi.

La partecipazione è stata resa possibile grazie ad un intenso lavoro di partenariato tra tutti gli operatori del settore e l’assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, impegnato a sostenere lo sviluppo commerciale ed economico della floricultura della Campania che vanta il primato, come regione, nella produzione di fiori recisi.

Il CPFC, nonostante la sua giovane età, ha unito ed aggregato ad oggi ben 370 aziende florovivaiste campane; ciò ha reso possibile il raggiungimento di importanti obiettivi vitali per l’intero settore, come la partecipazione ad Euroflora 2018, partecipazione fondamentale per continuare a valorizzare ancor più i prodotti floricoli campani.