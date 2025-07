Dott. Vincenzo Petrosino - Oncologo Chirurgo, Salerno - La Campania sembra all'avanguardia per app e programmi telematici. Devo ammettere che qualcuno funziona male e ancora in aggiornamento (Ecm), altri sono di discreta capacità di comprensione, quello che al momento manca non è l'app, ma sembra in molti settori la "Sanità"... ancora lunghe le liste di l'attesa, prenotazioni complesse specie in alcune branche.

Non vorrei che per immergerci nelle varie app si dimentichi il resto, un poco la storia del dito e della luna e.... chissà delle elezioni Regionali, in cui di solito si promettono fuoco e fiamme!



Da oggi i cittadini della Campania possono utilizzare una nuova app per prenotare prestazioni sanitarie, che permette anche di erogare visite e prestazioni a distanza, in telemedicina. Uno strumento che sostituisce la app 'Campania in Salute', e che implementa le funzionalità della precedente applicazione, realizzato con fondi europei.

"Questa nuova app, Sinfonia Salute, raccoglie tutto quello che riguarda la sanità su una sola piattaforma digitale - spiega il presidente della Regione, Vincenzo De Luca - comprende il Cup regionale, prevede la possibilità di scegliere o di revocare in via informatica il medico di famiglia o il pediatra di famiglia, e raccoglie tutte le informazioni sanitarie legate agli interventi o ai medicinali che un cittadino ha utilizzato nel corso della sua vita. Questi dati vengono riversati sul fascicolo sanitario elettronico e possono essere utilizzati in caso di necessità impellenti di interventi chirurgici, sulla base però dell'autorizzazione all'utilizzo che sottoscriverà il cittadino. Tramite la stessa app sarà possibile certificare il proprio reddito per non pagare ticket; è possibile ottenere in via informatica il bonus che diamo alle mamme del secondogenito, un contributo di 600 euro per il secondo nato per gli acquisti da fare in farmacia, è possibile fare telemedicina sulla base della prescrizione del medico di famiglia". "Si possono fare elettrocardiogramma o consulti da casa per quanto riguarda il proprio stato di salute - aggiunge De Luca - forniamo un servizio sanitario che fa risparmiare tempo, che non obbliga il cittadino ad andare negli uffici dell'asl del distretto e che aumenta di gran lunga la qualità del servizio".

I servizi dell'App Sinfonia Salute:

prenotare (tramite CUP regionale) una prestazione specialistica ambulatoriale, per sé o per i propri contatti (familiari e/o persone care), a partire da una impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale di tipo NRE (Nuova Ricetta Elettronica);

di tipo NRE (Nuova Ricetta Elettronica); consultare e gestire i propri appuntamenti direttamente da smartphone ;

; pagare o consultare lo storico dei pagamenti effettuati;

consultare e gestire i propri documenti e dati sanitari presenti sul Fascicolo Sanitario Elettronico, esprimendo uno specifico consenso alla consultazione;

scegliere e/o revocare i medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta, per se stessi o per i propri figli minori;

consultare e revocare, per se stessi o per i propri figli minori, le esenzioni ticket attive;

autocertificare la propria situazione reddituale al fine di richiedere l'esenzione ticket per reddito per la quale si possiedono i requisiti necessari.

Saranno inoltre progressivamente disponibili sull'app tutti i servizi che sono ad oggi disponibili sul Portale del Cittadino.

Per accedere all'app puoi utilizzare le tue credenziali SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale) o la Carta d'identità Elettronica (CIE).

Al fine di agevolare l'accesso è disponibile la possibilità di impostare un codice PIN personale o abilitare il riconoscimento biometrico che ti permetteranno di accedere per 30 gg dall'ultima autenticazione mediante SPID o CIE.

L'app Sinfonia Salute è disponibile su App Store e Google Play.