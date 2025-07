Il mistero del Cristo velato. L'ultimo colpo di scalpello - Edizioni Universo

di Giuseppe Iannozzi

Manuela Forcina e Camilla Forcina hanno recentemente pubblicato un romanzo storico di notevole bellezza, "Il mistero del Cristo velato - L'ultimo colpo di scalpello" (Edizioni Universo). Siamo di fronte a un romanzo storico che è anche un thriller. Le Autrici hanno impiegato diversi anni per mettere nero su bianco la storia del Cristo velato.

Il romanzo è scritto in maniera eccellente, non sembra affatto l'opera di due scrittrici esordienti. I fatti narrati sono perlopiù veri; laddove non è stato possibile avere informazioni storiche sicure, le Autrici hanno usato la fantasia per colmare le lacune.

"Il mistero del Cristo velato" è un romanzo che Vi consiglio di leggere. Vi farà scoprire verità storiche che ignorate.

Anche il lettore più esigente rimarrà estasiato.

La video presentazione è sul mio canale YouTube:

https://youtube.com/shorts/50WC2r1oqco?si=ZRidT8h_W1pkGZ1C