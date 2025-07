Roccasecca, 27 luglio 2025 – Una serata all’insegna dello spettacolo, dell’eleganza e della valorizzazione dei giovani talenti si è svolta al Mea Caffè di Roccasecca, che ha ospitato una delle tappe ufficiali del concorso nazionale Miss Teenager Italy 2025.

L’evento è stato organizzato dall’agente di zona Gianni Spettacoli e ha visto la partecipazione di importanti figure del panorama nazionale: il Direttore Nazionale Loreto Chiarlitti, il Management Nazionale Maurizio Gabriele e il Talent Scout Marco Franceschetti.

Per la categoria principale, Miss Teenager Italy, il podio ha visto al terzo posto Maria Viola di Ferentino, al secondo Cristiana Concutelli, anch’ella di Ferentino, e al primo posto Giovanna Scafi di Cervaro, proclamata vincitrice assoluta della serata. La fascia speciale Miss Mea Caffè Sara Casaluce è andata a una concorrente di Cassino.

Oltre alla sfilata, spazio anche ad altre discipline artistiche. Per la sezione Cinema è stata premiata Martina Micheletti di Pontecorvo, mentre per la sezione Danza il riconoscimento è andato a Marika Veneruso di Cassino.

Le vincitrici della serata parteciperanno alla finale nazionale, in programma a settembre a Lignano Sabbiadoro.

Un ringraziamento speciale va al team che si è occupato delle acconciature delle partecipanti, contribuendo con professionalità e creatività a valorizzare la loro immagine. In particolare, grande apprezzamento è stato espresso per il lavoro di Aldo Forte, figura di spicco nel settore hairstyling, noto non solo nel Lazio ma anche a livello nazionale per il suo stile riconoscibile, la lunga esperienza e l’instancabile dedizione alla valorizzazione della bellezza femminile. Forte, affiancato da Simona Meta e Silvestro Della Volpe, ha saputo interpretare perfettamente lo spirito della serata, offrendo look impeccabili e coerenti con l’eleganza dell’evento.

La conduzione dell’intera manifestazione è stata affidata alla brillante Mary, che con carisma e professionalità ha accompagnato il pubblico in ogni fase della serata, rendendo l’atmosfera viva e coinvolgente.

Il concorso Miss Teenager Italy continua a rappresentare una prestigiosa vetrina per le giovani promesse della moda, dello spettacolo, del cinema e della danza, offrendo concrete opportunità di crescita e visibilità nel panorama artistico italiano.