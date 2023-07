Grande riscontro di pubblico ed enorme successo per l’importantissimo appuntamento che ha riunito, a Roma, presso la sala Tevere della Regione Lazio, varie Eccellenze tra Medici, Professori ed Esperti, per relazionarsi sul tema “Il segreto della longevità”, su cui si interroga da sempre il mondo intero.

Il Convegno nazionale è stato accolto con grandi elogi dal Consigliere e Segretario della Regione Lazio, l’On. Fabio Capolei, che ha reso pubblico il suo interesse e la completa disponibilità nel supportare ed aiutare a sviluppare molte tra le idee che sono emerse durante il Convegno. Il progetto più affascinante ed ambizioso, che ha unito in un unico obiettivo ben 13 relatori, si chiama” Longevity House” perché prevede la straordinaria creazione di una “Clinica per la Longevità“.

Il Progetto, nato 12 anni fa, fu ideato dal Dott. Francesco di Tuoro, noto esperto in Nutrigenomica, socio fondatore della DD Clinic Research, e si avvale della competenza e della caparbietà a perseguire questi ideali della Dott.ssa Paola Porrovecchio, che è divenuta la Direttrice Marketing della Fondazione. Ad affiancarli, il Dott. Andrea Del Buono, Presidente della Fondazione, esperto in Nutrigenomica e Farmacogenemica, mentre il Presidente onorario della Fondazione DD Clinic Research è il Virologo di fama mondiale, il Prof. Giulio Filippo Tarro.

Tra i momenti più applauditi ed emozionanti l’assegnazione delle bellissime targhe in argento a tutti i relatori presenti: in primis all’On. Fabio Capolei e per suo tramite al Presidente della Regione, l’On. Francesco Rocca, che - dispiaciuto per l’assenza involontaria - ha portato i suoi saluti ed un messaggio di augurio per un futuro incontro con la Fondazione. Poi la targa è andata a colui che ha favorito la fattibilità del Convegno in Regione, il Dott. Massimo Caniglia del V Municipio.

Premiati, oltre i già menzionati il Dott. Andrea Del Buono e il Dott. Francesco di Tuoro, la Dott.ssa Mariastella Giorlandino, Referente della Rete Artemisia Lab Medicina del Territorio, il Prof. Nicola Illuzzi, Medico Odontoiatra e Consigliere dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi di Roma, Enrico Mallone, CEO Healthia, esperto in Weelbeing e Longevity Prof di Ai Medica presso Unicusano, Giuseppe Trieste, Presidente Emerito dell’Associazione FIABA Onlus, Antonio Persici, Presidente Ucosun, Dott. Gianfranco Caron, Medico Ginecologo Esperto in Nutripuntura, Daniela Rompetti Riflessologa, Responsabile della formazione per il progetto DD Clinic, Dott. Alberto D’Ettorre, Geriatra Fisiatra per la Prevenzione, Dott.ssa Elena Pacella, Professoressa di Oftalmologia e Commendatore dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana”, Simona Merigliano, Presidente dell’Associazione “Noi malati di Fibromialgia”, Prof. Giulio Filippo Tarro, Virologo di Fama Mondiale e Presidente Onorario della Fondazione DD Clinic Research, Pluricandidato al Premio Nobel.

L’obiettivo unico perseguito da questo team è prevenire ed adottare uno stile di vita che ci faccia vivere più a lungo ed in salute, nonostante i danni causati dall’accumulo di metalli pesanti che troviamo nell'alimentazione, nell'ambiente, nell'acqua, nell'aria e che generano patologie gravi.

A festeggiare la conclusione dei lavori, una torta raffigurante una enorme casa immersa nel verde: quella che sarà la “Clinica per la Longevità”!