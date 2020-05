Il presidente del Comitato direttivo del Premio targato 2020, Melania G. Mazzucco, non ha risparmiato l’entusiasmo per descrivere la qualità delle opere partecipanti quest’anno: "Ci sono autori di grande levatura. Nomi molto amati dal pubblico e di grande esperienza, anche editoriale e professionale, con delle storie importanti. "



Poi ha continuato, "Però la sorpresa principale di questa dozzina è forse la qualità degli autori nuovi, che abbiamo letto – vogliamo sottolinearlo – con grande piacere e con grande sorpresa. Autori al primissimo libro o al secondo, con delle voci già perfettamente delineate, intonate, di grande spessore letterario e di grande tenuta nel costruire la narrazione. Scoprire tutto questo in un momento così difficile del nostro paese e poterlo valorizzare ci dà sinceramente un senso di speranza e di gioia”.



I libri candidati saranno letti e votati da una giuria composta dai 400 Amici della domenica, ai quali si aggiungono 200 voti espressi da studiosi, traduttori e intellettuali italiani e stranieri selezionati da 20 Istituti italiani di cultura all’estero, 40 lettori forti selezionati da 20 librerie indipendenti distribuite in tutta Italia, 20 voti collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura (tra cui 15 circoli costituiti presso le Biblioteche di Roma), per un totale di 660 aventi diritto.



Mimmo Parisi, l’autore del fortunato Sono tornati i Braccialetti rossi, sta preparando una sintetica disamina delle opere partecipanti che, a breve, sarà pubblicata. La copertina del saggio è a cura del graphic designer Angelo Arceri, già in auge con fondazioni con dipartimenti pubblicitari e di comunicazione, compagnie di produzione multimediale, uffici di grafica.



La prima votazione, che selezionerà la cinquina dei finalisti, si terrà martedì 9 giugno presso la Camera di Commercio di Roma nella Sala del Tempio di Adriano a causa dei lavori di trasformazione della sede della Fondazione Bellonci in casa museo. Come da tradizione, invece, l’elezione del vincitore si svolgerà giovedì 2 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e in diretta su Rai 3.