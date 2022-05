Una delle coppie rivelazione del programma Ultima Fermata su Canale 5, condotto da Simona Ventura, è stata sicuramente quella di Stefania e Luca.

Abbiamo deciso di dedicare un articolo perché fin dal primo momento si sono distinti per la loro coinvolgente simpatia ma anche per i loro sentimenti sinceri.

Entrambi originari di Gioia del Colle in provincia di Bari, con la loro spontaneità hanno attratto l’attenzione di tutti gli ascoltatori. Luca è apparso fin dal primo momento come un grande simpaticone mentre Stefania bella e sensibile.

Luca con i suoi atteggiamenti rappresenta la semplicità nel vivere la vita sempre con un sorriso o con una battuta, cosa ormai rara al giorno d’oggi.

Stefania, invece, ha avuto la forza di perdonare un tradimento grazie al suo amore incontenibile. Entrambi sembrano completarsi come i pezzi di un puzzle perfetto.

Anche sui social i due hanno attirato immediatamente l’attenzione. Hanno, infatti, continuati a mostrarsi per quel che realmente sono, senza nascondere alcun aspetto della loro vita.

L’ascesa sui social

Il grande pubblico si è affezionato ai due, infatti, ogni giorno arrivano numerosissime segnalazioni di persone che li incontrano a Bari e chiedono loro foto e video.

Stefania e Luca, a detta di molti, sono persone particolarmente disponibili, in grado di soddisfare tutte le richieste di tutte le persone che li fermano. Il loro successo però non si ferma solo alla fama ottenuta su Canale 5 ma anche sui social, dove soprattutto su TikTok e Facebook il loro seguìto aumenta giorno per giorno.

Su TikTok i loro video di “casa Patata” mescolano ironia e divertimento puro pugliese. Riescono a strappare una risata anche in pochissimi secondi con degli sketch divertenti e coinvolgenti. I video su TikTok sono ogni giorno visti da migliaia di utenti e particolarmente apprezzati.

Su Facebook, invece, il profilo di Stefania sta spopolando, con più di 20.000 follower. Questo è un risultato sorprendente perché negli ultimi tempi è molto più facile emergere su altri social rispetto a Facebook.

Stefania e Luca sono una coppia maledettamente vera, spontanea, reale, che si mostra per quel che davvero è, senza alcun filtro. Non hanno mai avuto bisogno di nascondere nulla ma si sono sempre esposti a cuore aperto, per questo sono molto amati.

La nostra testata ha voluto raccontare la storia di questa coppia così apprezzata e sicuramente ne riparleremo in futuro.