Dopo le presentazioni avvenute nell’ultimo anno, Identity Style, il magazine che delinea la nuova comunicazione del lusso, dell’eccellenza e del bello, ha riunito ancora una volta l’Italia in un evento esclusivo presso l’ l’NH Collection Milano CityLife.

Prestigiosi gli oltre 230 ospiti intervenuti per la serata, tra cui Tomaso Trussardi (Brand Ambassador di Identity Style), il giornalista e critico enogastronomico Antonio Paolini, il direttore di Vinoway Davide Gangi, Enrica Cotarella con la scuola di alta formazione di sala Intrecci, il giornalista Filippo Roma della trasmissione “Le Iene”, la bellissima Francesca Bergesio, Miss Italia 2023 e l’Onorevole Vincenzo Gibiino Presidente del Ferrari Club Italia.

Durante la serata Francesca Carminati, direttore editoriale di Identity Style e vice direttore di Wine and Travel, Marco Sutter, direttore di Identity Style e coeditore e direttore di Wine and Travel e Luca Pasquero, editore di Identity Style e coeditore di Wine and Travel hanno presentato il nuovo numero di Identity Style, mentre lo Chef Luca Mastromattei, con il suo collaboratore Dino Guida deliziavano gli ospiti con una cena di altissimo livello culinario e materie prime d’eccellenza abbinata a diverse tipologie di vini pregiati di diversi regioni e nazionalità. Interessante l’intervento di Tomaso Trussardi, che ha presentato il nuovo inserto “FastCars SlowFood” che ha sancito una collaborazione con Identity Style per tutto il 2024. Il progetto nasce da un’idea dello stesso Trussardi e ha la peculiarità di abbinare la passione per le auto sportive e l’alta cucina.

Infine, Marco Sutter ha presentato il nuovo magazine sull’enoturismo Wine and Travel, unico progetto dedicato esclusivamente al turismo del vino in Italia.

“È da diverso tempo che immaginavo di creare un prodotto editoriale cartaceo e digitale dedicato principalmente al turismo del vino e all’affascinante mondo che ruota intorno ad esso, dalla gastronomia all’ospitalità, dall’esperienza in cantina alla scoperta di nuovi territori.Wine and Travel è un invito a un’esperienza sensoriale completa,dove il vino diventa il filo conduttore di avventure indimenticabili. Dalle colline toscane alla Napa Valley, dalle vigne francesi ai paesaggi incontaminati dell’Oltrepò Pavese, ogni pagina è un portale che vi trasporta in un luogo magico, dove la cultura del vino si fonde con la bellezza dei territori”, così ha commentato, congedandosi, Marco Sutter.

Un grazie a tutti gli ospiti e agli sponsor della serata. Un ringraziamento speciale a Bentley Milano che ha esposto due magnifiche vetture cabrio, all’Antico Toscano che ha offerto sigari di alta qualità agli appassionati.