Tra i film favoriti per la nomination agli Oscar nella categoria Miglior film d'animazione spicca sicuramente il Pinocchio di Guillermo Del Toro che parte come il grande favorito.

Lo inseguono Marcel the Shell with Shoes On e Turning Red che insieme a Pinocchio hanno conquistato il maggior numero di nomination da parte delle Associazioni dei critici americani. Il 4° nome dovrebbe essere Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio. Gara aperta invece per l'ultimo posto "disponibile" tra ben 4 titoli meritevoli.