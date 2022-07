Pietro Dettori e Iolanda Di Stasio sposi, il ricevimento a Villa Domi a Napoli sancisce la tregua politica.

Pietro Dettori e Iolanda Di Stasio sono convolati a nozze. Per l’occasione, il braccio destro di Gianroberto Casaleggio prima e di Luigi Di Maio poi e la deputata di Italia per il Futuro hanno scelto Villa Domi, location straordinaria a Napoli, per organizzare il rinfresco.

Numerosi i volti della politica che sono accorsi a festeggiare i neosposi. In prima fila tra gli invitati Luigi Di Maio che ha anche condiviso sul suo profilo social uno scatto insieme agli sposi. Presenti anche Stefano Patuanelli, Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede arrivato in serata dopo aver festeggiato il compleanno in famiglia.

C’erano anche Stefano Buffagni e Giancarlo Cancelleri, ritiratosi da poco alla corsa alle primarie per le regionali in Sicilia. Le foto del ricevimento scattate a Villa Domi hanno fatto il giro del web.

Il matrimonio tra Piero e Iolanda è stata infatti l’occasione per riunire

contiani e dimaiani dopo l’annuncio dell’addio del Ministero degli Esteri di Maio al Movimento. La coppia ha festeggiato fino a notte fonda assieme a parenti e amici.