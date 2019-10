Secondo giorno dell'aggressione turca contro i curdi, violenti scontri a Tall Abyad e Ras al-Ain

Siamo ormai al secondo giorno dell'aggressione turca contro la popolazione curda del nord della Siria, difesa dalle Forze Democratiche Siriane (FDS), che costituiscono un corpo di fanteria formato da persone determinate, ben addestrate e, per questo temibili... ma dotate solo di armi leggere, al massimo qualche missile anticarro, e che poco possono contro i bombardamenti effettuati con artiglieria pesante e aviazione, di cui l'esercito turco sta facendo largo utilizzo, facendo strage tra i civili.

Nel primo pomeriggio, in base a quanto pubblicato dalla Mezza Luna Rossa Curda (Heyva Sor a Kurd) i civili uccisi negli attacchi portati dall'esercito turco e dai suoi alleati dell'Esercito Siriano Libero erano 5, mentre 6 i feriti, tra cui un bambino deceduto successivamente. Ma l'elenco è in continuo aggiornamento con l'ultimo dato che parlava di 9 civili uccisi.





L'offensiva della Turchia è stata portata nella parte centrale del confine siriano, colpendo ad ovest l'area che fa capo alla città di Tal Abyad e ad est quella che comprende la città di Ras al-Ain.

Secondo l'organizzazione curda per i diritti umani Afrin, da quelle due città sarebbero stati 100mila i curdi che avrebbero abbandonato le loro abitazioni.

L'agenzia ANF ha riferito di intesi scontri tra FDS e unità speciali turche a Ras al-Ain e ad est del fiume Jalab presso Tall Abyad dove, secondo quanto riportano i curdi, sarebbero stati distrutti tre veicoli militari e uccisi almeno 22 miliziani dell'ELS.



Questa guerra, come già accennato, indebolirà anche il controllo operato dai curdi sull'Isis, come dimostra la decisione odierna del consiglio militare di Hol (al-Haul) che ha deciso di ritira le sue forze da quella località per riposizionarle lungo il confine tra Siria e Turchia. A Hol si trova un campo nel quale vengono trattenuti 70mila membri dello Stato Islamico e le loro famiglie.

Oltre alle dichiarazioni di condanna, la comunità internazionale non ha ancora preso decisioni contro la Turchia, mentre oggi il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite esaminerà quanto sta accadendo nel Rojava su richiesta di Regno Unito, Francia, Germania, Belgio e Polonia.