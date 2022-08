L' O.S. ANPPE VVF insieme al CVFL (Comitato Vigili del Fuoco Laureati) ha ascoltato con attenzione il personale dei ruoli Ispettori Logistico Gestionali e Informatici evidenziano un forte disagio dell’intera categoria, trasmettendo la nota ai vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile

In merito alle prospettive di carriera degli Ispettori Logistico Gestionali ed Informatici, il personale ha formulato alcune proposte per la revisione della normativa vigente (decreti legislativi 217/2005 e 127/2018) che le trasmettiamo.

Dopo aver rilevato il numero di chi possiede il diploma, la laurea triennale e quella magistrale, sia fra gli ispettori logistico-gestionali, sia fra quelli informatici, effettivamente ancora in servizio, è possibile determinare nuove categorie sulla base di tali criteri:





Con almeno 20 anni* di servizio complessivo i laureati triennali e magistrali non attinenti e i diplomati transitano nel ruolo dei Direttori Speciali (anche per il profilo informatico); infatti fra gli attuali Direttori speciali si annoverano laureati triennali, magistrali e diplomati provenienti dal profilo S.D.A.C.C.E. Con almeno 20 anni* di servizio complessivo i laureati magistrali (compresa laurea equipollente a quella giuridica, non quelle astruse di belle arti, archeologia, ISEF, biologia, psicologia, ecc.) transitano nel ruolo dei Direttori logistico gestionali con la qualifica di Vice Direttore Logistico Gestionale (il cui ingresso è previsto dall’esterno con laurea magistrale attinente), fra questi anche coloro che si trovano attualmente nel ruolo dei Direttori Speciali. Idem per gli Informatici in una loro posizione specifica. (Si preveda l’annullamento della disposizione “ad esaurimento” del ruolo dei Direttivi Speciali).

In alternativa, si possono creare tre profili, mantenendo il requisito minimo di anzianità di 20 anni*:

quello attuale dei Direttori Speciali ad esaurimento per soli diplomati e triennali con laurea non attinente;





un altro profilo per i laureati triennali (con laurea attinente) nel quale confluiscano anche gli attuali laureati già compresi nei Direttori Speciali ad esaurimento (definiti a titolo di esempio quali Direttori Amministrativi Speciali/Informatici Speciali);





coloro che hanno la laurea magistrale attinente transitano come detto nel ruolo dei Direttori Logistico Gestionali (Direttore Informatico) quali “vice”, anche coloro con pari titolo dall’attuale profilo di Direttore Speciale.

*(non 30 anni come previsto dal Decr.Leg.vo 127/2018)



L’attribuzione dei profili avviene con concorso interno per soli titoli (anzianità, laurea, master di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento, diploma universitario, ecc.). cui segue un corso di riqualificazione e un eventuale praticantato presso i Comandi/Direzioni, mantenendo la sede di servizio.

Si rammenta, a titolo di esempio, che un Ispettore logistico gestionale esperto ha maturato una tale esperienza e maturità professionale anche in sostituzione dei profili superiori di chi è entrato negli ultimi anni o assenti nelle sedi.

Gli ulteriori avanzamenti possono essere riconosciuti con scatti economico-giuridici.

In prima battuta, come per i concorsi interni da Ispettore Antincendio, l’attribuzione avviene il giorno prima dell’assunzione di nuovo personale con concorso pubblico (esterni).

Le proposte formulate dal Personale dei ruoli Ispettori Logistico Gestionali e Informatici - conclude la nota - vanno in sintonia con la valorizzazione del personale e crescita professionale sostenuta in diverse sedi istituzionali da questa O.S. A.N.P.P.E. VV.F. e dal C.V.F.L., pertanto per un azione di rilancio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si chiede all'Amministrazione di prenderle in considerazioni.