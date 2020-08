«È un drammatico dato di fatto: abbiamo l’unico governo in Europa complice dei trafficanti. Il 20 e 21 settembre in sette regioni finalmente i cittadini potranno esprimersi. Conte si sente amato e osannato? Andiamo a votare, chiediamolo a tutti gli Italiani».

Questo è il commento, l'ultimo, da parte di Matteo Salvini per promuovere un'intervista rilasciata a Sky in cui, accusa il Governo di aver rinnovato lo stato di emergenza senza che vi sia emergenza in casa e di aver fatto sbarcare migliaia di persone che poi fuggono contagiando mezza Italia.

Per chi non ci creda, questo è il video che lo testimonia.

Nei giorni scorsi, in Parlamento, Matteo Salvini ha dichiarato che lo stato di emergenza per la pandemia non doveva essere rinnovato da parte del Governo, perché in Italia non vi sarebbe più un pericolo coronavirus. Da giugno, tra l'altro, Salvini va girando l'Italia stringendo mani, facendosi selfie con chiunque senza indossare mascherina e favorendo assembramenti senza alcun distanziamento sociale.

Non solo, qualche giorno fa ha partecipato al Senato ad un convegno - definito negazionista - in cui si è rifiutato, nonostante le insistenze di un commesso, di indossare la mascherina, sebbene il regolamento lo prevedesse.

Quindi, il Matteo Salvini che ha dimostrato in tutti i modi a sua disposizione di "fregarsene" del contagio da coronavirus e della Covid è lo stesso Matteo Salvini che se la prende con il Governo perché favorirebbe il contagio in "mezza Italia" (e chissà perché non in tutta) facendo sbarcare i migranti in arrivo dal nord Africa... naturalmente senza però spiegare che cosa dovrebbe fare, visto che quei migranti arrivano autonomamente. Dovrebbero essere presi a cannonate ed affondati? Salvini non lo dice... oltretutto, quando era ministro dell'Interno, non ha mosso un dito per fermare gli sbarchi autonomi : ha solo dimenticato di far sapere che stavano avvenendo!

Ma allora, Salvini, alla pandemia ci crede o non ci crede? E perché il contagio, che in Italia già esiste e da tempo, dovrebbe essere diffuso dai migranti e non anche da persone come lui che agiscono contro le indicazioni minime indispensabili fornite non tanto dal Governo, ma da qualsiasi medico degno di tal nome?

Salvini e chi gestisce per suo conto la propaganda leghista non sembrano averlo capito, tanto da lanciare messaggi controversi... ma, in fondo, sempre in linea con il personaggio, pronto a smentire se stesso in funzione della platea che ha davanti.

E, seppure con molto ritardo, sembrano averlo capito anche molti degli italiani che in passato lo applaudivano, visto che i più recenti sondaggi danno adesso la Lega al di sotto del 25%, incalzata sempre più da vicino persino dal Partito Democratico.