Il Brasile batte la Svizzera per 1-0 e, come la Francia (unica altra squadra a farlo finora) si qualifica per gli ottavi di finale della Coppa del mondo in Qatar.

Un primo tempo (quasi) da dimenticare per l'undici di Tite, che non riesce a creare azioni pericolose, mentre gli svizzeri si limitano a controllare con ordine e senza rischiare troppo, resistendo bene a tutti gli assalti e, ad inizio ripresa, riuscendo persino a sfiorare il gol del vantaggio.

Poi il Brasile si sveglia a metà della ripresa con Vinicius jr. che sulla fascia sinistra è pressoché incontenibile, tanto da riuscire a segnare al termine di un'azione personale, con il gol che viene però annullato per un fuorigioco di un suo compagno ad inizio azione.

Il gol della vittoria per il Brasile lo segna Casemiro all'83' grazie ad un inserimento all'interno dell'area. Il regista brasiliano si trova la palla tra i piedi alla fine di una serie di passaggi e, senza pensarci, lascia partire un tiro imparabile che si infila alla sinistra di Sommer.

Brasile e Svizzera avevano pareggiato nei due precedenti incontri disputati in Coppa del Mondo, con un 2-2 la prima volta nel 1950 e un 1-1 in Russia nella scorsa edizione. Per superare il turno e accedere alla fase degli scontri diretti, la Svizzera potrà accontentarsi di un pareggio contro la Serbia.