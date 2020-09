1:18.887, questo il tempo con cui Hamilton, ancora lui, ha conquistato la pole del GP d'Italia di Formula 1 sul circuito di Monza al secondo tentativo in Q3. Alle sue nspalle, con un ritardo di soli 69 millesimi, il compagno di squadra, Bottas.

Pertanto, anche a Monza le due Mercedes sono nuovamente davanti a tutti, e con una superiorità tale da non lasciare agli spettatori alcuna speranza in relazione al fatto che domani assisteranno ad una noiosa passerella e non certo ad una gara appassionante.





He broke the track record - twice! 💪@LewisHamilton will start Sunday's race in Monza from the very front#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/kNnPWv7ZuW — Formula 1 (@F1) September 5, 2020



Infatti, il terzo classificato è Perez, su McLaren, ma con un distacco di ben 8 decimi. Dietro a Perez, quattro piloti racchiusi in 2 decimi: Perez (Racing Point), Verstappen (Red Bull), Norris (McLaren), Ricciardo (Renault). Pertanto, almeno per la terza piazza, potrà esserci un po' di lotta.

Stroll (Racing Point), Albon (Red Bull) e Gasly (AlphaTauri) sono gli altri piloti che hanno gareggiato in Q3 e che completano le prime 5 file della griglia di partenza di domenica.

Riassumiamo. Per la Q3 si sono qualificate due Mercedes, due McLaren, due Red Bull, due Racing Point, ua Renault e una AlphaTauri. E le Ferrari?

Vettel non è riuscito a passare la Q1 ed è stato tra i primi 5 piloti eliminati: partirà 17esimo in penultima fila con oltre 2 secondi di distacco dal miglior tempo. Leclerc, invece, in Q2 è arrivato, ma lì si è fermato e domani partirà 13esimo, sotto i 2 secondi di distacco da Hamilton. L'ennesimo risultato imbarazzante, in attesa di quello che consegnerà il dopo gara di domenica!

In Q2 tutti i team hanno scelto le gomme rosse per fare il loro miglior tempo, quindi al via i primi dieci piloti partiranno tutti con pneumatici soft.

Per quanto riguarda le previsioni meteo, purtroppo, per domani la pioggia su Monza è prevista solo in tarda serata. Quindi, la Ferrari e Leclerc non potranno neppure giocarsi quella carta.