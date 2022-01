Ai premi assegnati dal sindacato degli attori, la Screen Actors Guild Award, rivelate le candidature per il comparto attoriale. Si tratta di un riconoscimento chiave nella Stagione dei Premi perché i verdetti dei SAG Awards consentono solitamente di prevedere i favoriti agli Oscar nelle categorie: miglior attore, miglior attrice, miglior attore non protagonista, miglior attrice non protagonista.

Tra i nominati in vetta ci sono: Will Smith per King Richard, Benedict Cumberbatch per Il potere del cane, Andrew Garfield per tick,tick...Boom!, Jessica Chastain per The Eyes of Tammy Faye, Ariana De Bose per West Side Story, Kodi McPhee Smit per Il potere del cane.