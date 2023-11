"La Canzone del sole", un grande classico della canzone italiana entrato nell'immaginario collettivo grazie ala creatività del duo Mogol-Battisti, nell'autunno 2023, torna sulla scena. Lo fa grazie a Lopez & Albamonte e alla voce graffiante di Danny Losito, in una versione tutta nuova dal ritmo funky dance, per far conoscere anche ai più giovani le emozioni di un brano senza tempo.



La produzione di questa nuova versione de "La Canzone Del Sole" è decisamente originale: ha uno stile internazionale pensato per l'ascolto e non solo per i dj set. E' stata curata dal duo Lopez & Albamonte, artisti provenienti dalle esperienze più varie dell'universo dance che nello scorso giugno avevano già realizzato una versione dance di "Pensiero Stupendo" come L&A. Lopez, con il sax di Andrea Poltronieri, aveva già poi prodotto anche una cover di "Careless Whisper" di George Michael.



"Molti realizzano cover e remix di brani anni '80 e '90 in chiave 'italodisco' in questo periodo", spiegano Lopez & Albamonte. "Noi abbiamo scelto una strada diversa, ovvero siamo partiti da un capolavoro italiano uscito nel 1971 per riproporlo in versione funky. Abbiamo proposto il nostro arrangiamento a Danny Losito, la voce perfetta per questo progetto... e subito ci ha mandato un demo che ci è piaciuto molto". Alla produzione ha partecipato anche Ricky Rinaldi (Aeroplani Italiani, Sud Sound System, etc)."La 'Canzone Del Sole' è un'opera d'arte musicale che merita, oltre ad un infinito rispetto, una veste nuova, da affiancare all'insuperabile originale", concludono Lopez & Albamonte. "Lo scopo è farla conoscere ed apprezzare anche alle nuove generazioni".



Dj Lopez fa ballare party internazionali, piazze e discoteche, e ha prodotto varie tracce, supportate dai Top DJ's. Albamonte è un musicista, autore e compositore, proveniente dalle esperienze di Futuraretrò e da numerose collaborazioni italiane e internazionali, specialista nel riadattamento dei classici. Danny Losito, giunto al successo con il progetto Double Dee e la loro "Found Love" (oltre un milione di dischi in tutto il mondo). Ha partecipato, nel 2004, al Festival di Sanremo e, successivamente, ha preso parte a vari show televisivi. Con il suo stile ha trasferito le emozioni graffianti del linguaggio internazionale nella dolcezza della melodia italiana.



"La Canzone Del Sole" torna in una versione funky dance grazie a Lopez & Albamonte con il featuring di Danny Losito



https://bfan.link/la-canzone-del-sole

https://www.youtube.com/watch?v=dVfPhvHt2OQ