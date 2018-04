Governo: si delineano le intese, Salvini apre al M5S

Concluso con un nulla di fatto il primo giro di colloqui per la formazione dell'esecutivo, un nuovo round è previsto per la prossima settimana. Ma, nel frattempo la svolta.

Salvini: "Sì ai pentastellati".

La settimana prossima potrebbero aprirsi le porte per il nuovo Governo.

Di Maio e Salvini, quest'ultimo ai ferri corti con Berlusconi, avrebbero trovato l' intesa, schiacciando sotto il loro stesso peso le forze politiche che da sempre hanno fatto il buono e il cattivo tempo nell'Italia dei balocchi.

Una vera "rivoluzione", dettata dal popolo per il popolo, due forze opposte, Lega e M5S che inevitabilmente si attraggono e confluiscono in un unico pensiero: un Governo 2.0, fatto per la maggiore da persone nuove alla scena politica ma, con una preparazione e una flessibilità moderna ed efficace per affrontare le insidie di un' Europa spesso conservatrice, tenuta al guinzaglio dalla Germania e dalla Francia.

Pochi giorni ancora e "forse" anche l'Italia, slegata dai luoghi comuni potrà finalmente dire la sua sulle sorti presenti e soprattutto future.