Roma, 7 maggio 2025 – Giornata densa di notizie sul fronte del trasporto pubblico e ferroviario nella Capitale e nel Lazio.

In primo piano, la drastica riduzione delle corse ferroviarie tra Roma e Rieti, che rende il collegamento sempre più precario. Pendolari e studenti lamentano disservizi ormai quotidiani.

👉 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/dimezzamento-treni-roma-rieti.html

Sul fronte delle infrastrutture tranviarie, doppio sviluppo per la linea Termini–Tor Vergata: è arrivato l’atteso via libera della Sovrintendenza Capitolina al viadotto della Sorbona, un nodo progettuale chiave per superare le complessità urbanistiche del tracciato.

👉 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/ok-sovrintendenza-capitolina-tramvia-termini-tor-vergata.html

Parallelamente, Campidoglio e Università Tor Vergata hanno ufficializzato l’intesa sull’opera con un comunicato congiunto, confermando la collaborazione istituzionale e l’interesse accademico nel progetto.

👉 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/comunicato-stampa-tramvia-termini-tor-vergata.html

In ambito religioso e turistico, con l’apertura del Conclave e la Porta Santa in Vaticano, cresce l’interesse su come raggiungere San Pietro con i mezzi pubblici. Un vademecum utile in vista dei grandi eventi giubilari.

👉 https://www.odisseaquotidiana.com/2024/09/come-arrivare-vaticano-san-pietro-giubileo-porta-santa-roma.html

Sul fronte ferroviario, da segnalare due importanti interruzioni programmate: l’8 e il 16 maggio verrà modificata la circolazione a Roma Ostiense per lavori infrastrutturali.

👉 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/lavori-roma-ostiense.html

Inoltre, tra il 9 e l’11 maggio, stop alla circolazione dei treni tra Tuscolana e Tiburtina per interventi sulla nuova stazione Pigneto FS, ancora in costruzione.

👉 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/01/interruzioni-pigneto-fs-tuscolana-tiburtina-trenitalia.html

Una giornata che mette in luce il contrasto tra avanzamenti nei progetti futuri e difficoltà croniche sul presente: infrastrutture che avanzano, ma ancora tanti disagi quotidiani per chi si muove a Roma e nel Lazio.