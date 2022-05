Verstappen si è aggiudicato anche il Gran Premio di Miami, ma le Ferrari sono sul secondo e terzo gradino del podio, rispettivamente, con Leclerc e Sainz. Al quarto posto Perez.

La gara si è risolta nella prima parte, quando dopo una decina di giri le anteriori di Leclerc, partito al comando, hanno iniziato a deteriorarsi permettendo a Verstappen, che al via aveva superato Sainz, di farsi sotto e superarlo.

L'olandese ha acquisito 4 secondi di vantaggio che ha poi portato a 7, 5 dopo il cambio gomme, spingendo subito al massimo senza attendere almeno un giro per aumentarne la temperatura. Con il set di gomme hard, sia Verstappen che Leclerc giravano sugli stessi tempi, praticamente in fotocopia. La gara sarebbe proseguita così fino al termine se a darle un po' di brio non fosse intervenuto l'incidente tra Gasly e Norris la cui McLaren si è schiantata sulle barriere ritornando in mezzo alla pista e costringendo la direzione gara a ricorrere alla safety car.

Il suo ingresso ha ricompattato il gruppo e alla ripartenza mancavano dieci giri alla fine. Leclerc ha tentato di superare Verstappen, ma la sua Ferrari non aveva qualcosa in più della Red Bull e così ha desistito accontentandosi del secondo posto. Lo stesso Perez che ha cercato di superare Sainz senza però riuscirsi, salvo in un'occasione, ma forzando l'ingresso in curva e andando lungo, consentendo così al pilota della Ferrari di riprendere la posizione.

Dopo la gara dei primi, che ha riguardato Red Bull e Ferrari, c'è stata la gara degli altri, che ha visto le Mercedes di Russell e Hamilton piazzarsi al quinto e sesto posto, davanti all'ottima Alfa Romeo di Bottas che ha perso la quinta posizione proprio nel finale, finendo lungo in un curva.

Completano la top ten le due Alpine di Ocon e Alons, davanti alla Williams di Albon.

Nella classifica del mondiale piloti, Leclerc è sempre in testa con 104 punti, davanti a Verstappen con 85 e a Perez con 66. Sainz è quarto a 59.

La Formula 1 tornerà in Europa tra due settimane con il Gran Premio di Spagna sul circuito di Barcellona.







Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1523435317272846336