CHIARA TAIGI su RAI UNO - Sabato 23 marzo 2024 ore 9:30 !

Anteprima dell'Opera GIUDA su Uno Mattina in Famiglia!

Chiara Taigi ospite su RAI UNO di UnoMattina in Famiglia, Sabato 23 marzo 2024 ore 9:30, con un Anteprima mondiale di “ GIUDA - Siamo Tutti Traditori? “ con canto e danza, accompagnata dal Simona de Nittis, sulla prima rete nazionale presentato da Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli, con la Regia di Marco Aprea.

In attesa dell'Appuntamento della sera per l'opera GIUDA di Chiara Taigi per Sabato 23 marzo 2024 alle ore 21 alla Chiesa Sant'Ignazio a Roma. Tutte le info:

https://gesuiti.it/la-domanda-di-giuda-in-scena-a-santignazio/

Piazza Sant'Ignazio, Roma

Posizione Gmap: https://goo.gl/maps/nnLd81p6wWbvFV286

Info: [email protected] | 06 6794406

INGRESSO LIBERO

https://chiesasantignazio.blogspot.com/

https://www.facebook.com/loyolainrome/posts/816348323873154

Per chi non potesse assistere alla diretta, a breve, saranno disponibili i riferimenti per i Replay della trasmissione.

PER VEDERE IN DIRETTA STREAMING

https://www.raiplay.it/dirette/rai1

Sabato 23 marzo 2024 - ORE 9:30

RIFERIMENTI E LINK

https://www.facebook.com/chiarataigi/posts/919376793530477

https://www.raiplay.it/dirette/rai1

https://www.raiplay.it/programmi/unomattinainfamiglia

http://www.televideoteca.it/unomattina

https://www.facebook.com/MattinaRai1/

https://www.facebook.com/pg/MattinaRai1/posts/

https://twitter.com/unomattina

https://it.wikipedia.org/wiki/Unomattina_in_famiglia



TAG

#Chiara #Taigi #ChiaraTaigi #soprano #RAI #RaiUno #UnoMattina #UnoMattinaInFamiglia