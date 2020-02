Da venerdì 21 Febbraio è disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming “Prima che sia tardi”, il nuovo album del talentuoso cantautore catalano di origini perugine, Olden. Compositore, autore e pianista OLDEN, ha realizzato con la co-direzione artistica del Maestro Flavio Ferri (Delta V), su cd e vinile limited edition in copie numerate su etichetta Vrec Music Label, Audioglobe distribuzione, il quinto album, anticipato dal singolo più video “Aquilone”, presentato a Milano alla Corte dei Miracoli, post strenne Natalizie il 15 Gennaio 2020.

In attesa di conferma per tutte le altre date del tour, Davide Sellari, in arte Olden, in Italia per un tour promozionale accompagnato da un cast eccezionale composto da Flavio Ferri (basso, programmazioni, theremin), Ulrich Sandner (chitarra), Alex Carmona (batteria), dopo mercoledì 19 febbraio a L’Isola Ritrovata di Alessandria, giovedì 20 febbraio al Marla di Perugia (come apertura a Max Zanotti) , venerdì 21 Olden impegnato alle selezioni di Musicultura a Macerata, il 22 febbraio al circolo Arci Ribalta di Vignola (MO), lunedì 24 febbraio Olden sarà a Roma al Teatro Arciliuto nella rassegna “Per chi suona la campana” mentre martedì 25 febbraio il concerto completo a Na’Cosetta di Roma.

youtu.be/7yiqbtSokw8



_©Angelo Antonio Messina