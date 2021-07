Massimo Adriatici, assessore alla Sicurezza della Lega del Comune di Voghera (Pavia), è stato arrestato con l’accusa di aver sparato a un 39enne di nazionalità marocchina e di averlo ucciso. Il fatto è accaduto intorno alle 22 di ieri, martedì 20 luglio, in piazza Meardi nella città oltrepadana. Adriatici si trova ora agli arresti domiciliari.

Secondo le prime indagini dei carabinieri, l’assessore ha esploso un colpo di pistola verso l’uomo dopo una litetra i due, avvenuta davanti a un bar. Da una prima ricostruzione, l’assessore ha affrontato la vittima, pluripregiudicato già noto alle forze dell’ordine per diversi reati, perché stava infastidendo alcuni ospiti del bar. Adriatici ha dichiarato di aver assistito alla scena e di aver chiamato la polizia per poi affrontare l’uomo, venendo spintonato. Ha quindi spiegato di essere caduto a seguito della spinta mentre impugnava la sua pistola (una calibro 22) e che a quel punto gli sarebbe partito il colpo.

Il ferito è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Voghera, ma in codice giallo. Le sue condizioni all’inizio non sembravano preoccupanti, poi però si sono aggravate rapidamente fino alla morte avvenuta nella notte.