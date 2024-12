“Il tuo momento” è il primo singolo del cantautore napoletano Angelo Coppola in arte Roys, una canzone prodotto ai Jericho Studios da Vittorio Conte e già disponibile nelle principali piattaforme digitali per l’etichetta discografica MMLINE PRODUCTION RECORDS. L’artista è seguito dalla discografica e Manager Maria Totaro.

“La musica per me è linfa vitale, talvolta la vita ha provato ad allontanarmi da lei, ma alla fine LEI mi ha sempre cercato, trovato e voluto. Grazie alla musica riesco ad essere me stesso e ad esprimere i miei pensieri, i miei dubbi e le mie paure. Il tuo momento è una canzone che ho scritto pensando a quelle persone, che nella vita per svariati motivi decidono di cambiare la direzione del loro percorso, talvolta sbagliando, imbattendosi in situazioni che li porta a sprofondare e a toccare il fondo. Questo pezzo vuole essere motivo di rinascita per ritrovare ciò che si è perso, ma che in fondo non si è perso mai. La musica alimenta il mio cuore da sempre ed è proprio per questo, che il mio sogno più grande è quello di riuscire a portare attraverso le note delle mie canzoni, dei veri messaggi che possano essere fonte di riflessione e talvolta motivo di crescita e cambiamento. Proprio per questo mio modo di vivere e sentire la musica, per me sarebbe un grande onore riuscire un giorno, anche, a collaborare con altri artisti e cantautori che sposano la mia stessa filosofia. Sono sempre alla ricerca di nuove emozioni e sinergie positive in tutto ciò che mi circonda per trasferirle in musica, senza tralasciare lo studio purché credo che nella musica come nella vita non si smette mai di imparare.”

https://www.youtube.com/watch?v=eM5aZZusk40

Angelo Coppola in arte Roys è un cantautore italiano, nasce a Napoli il 21/01/1985 e si avvicina alla musica fin da piccolissimo. Aveva solo 5 anni quando nel giorno del suo compleanno, i suoi genitori gli regalarono un registratore a nastro dove collegare un piccolo microfono, ed è proprio con questo semplice strumento che inizia a registrare con la sua voce bianca i suoi primi audio, riproducendo tutto quello che sentiva alla radio. Con il passare degli anni vedendo che la sua passione per la musica cresceva ogni giorno di più, papà Antonio e mamma Maria decidono all’età di 8 anni, di iscriverlo ad una scuola di musica, ed è così che inizia a prendere lezioni di pianoforte e solfeggio, ma il suo sogno più grande però restava sempre quello di diventare un cantautore, cosi inizia per la prima volta, a studiare canto, forte della sua passione e del suo orecchio assoluto. A 16 anni inizia a scrivere e comporre i suoi primi testi, prendendo parte a numerosi concorsi canori locali e nazionali e numerose esibizioni live, continuando sempre a cercare fonti di ispirazioni per nuove canzoni.