La crescita controtendenza di Tecnicaer Engineering nel 2024

Un’inchiesta condotta da “Il Sole 24 Ore” sui principali studi di architettura italiani ha evidenziato la crescita di Tecnicaer Engineering, la società fondata e presieduta da Fabio Inzani. A far emergere l’azienda è stato il suo andamento opposto rispetto a quello dei principali attori dell’architettura italiani. Mentre questi ultimi stanno infatti vivendo un periodo di stallo, e in diversi casi addirittura di calo, del fatturato, nel 2024 la realtà di Aosta ha assistito a un momento di grande crescita, passando da un giro d’affari di 8,9 milioni a uno di 13,3 milioni, con un portafoglio ordini di 30,8 milioni e una forza lavoro di 90 unità. Solo nell’ultimo anno, la società ha acquisito 34 nuovi contratti, per un importo totale di 13,8 milioni. Spiccano, soprattutto, i due nuovi ospedali torinesi di Combiano e Ivrea. Tra gli altri importanti progetti a cui Tecnicaer Engineering sta lavorando, o lavorerà nel prossimo futuro, ci sono la riqualificazione dell’Ospedale del Cuore “Gaetano Pasquinucci” di Massa e la progettazione del primo lotto degli edifici che compongono il Tecnopolo dell’ex Manifattura tabacchi in Emilia Romagna.



Tecnicaer Engineering: un percorso all’insegna dell’innovazione

Tecnicaer Engineering parte come la grande avventura imprenditoriale di due professionisti, Fabio Inzani e Stefano Bonfante, il primo specializzato in progettazione ospedaliera e il secondo ingegnere elettrico. Mettendo insieme le loro competenze con l’obiettivo di rivoluzionare la progettazione ingegneristica in Italia, nel 2001 avviano un’impresa dalla visione manageriale innovativa, capace di gestire complessi progetti di architettura. Negli anni, grazie al know-how maturato sia nel settore pubblico che privato, Tecnicaer Engineering ha cominciato ad espandersi rapidamente, arrivando ad aprire una prima sede a Torino e in seguito filiali a Milano e Firenze. Oggi l’azienda, riconosciuta come un’eccellenza del settore, è impegnata in ambiziosi progetti che spaziano dalla sanità all’educazione. Tra questi il Parco della Salute di Torino, l’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini di Genova e il nuovo Ospedale Felettino di La Spezia.