Una serata dal clima estivo ha accompagnato la chiusura dell'International Tour Film Festival 2023, al Teatro Verdi della Fondazione CaRiCiv di Civitavecchia.

Il pubblico delle grandi occasioni ha contraddistinto la serata che ha visto sfilare sul red carpet, attori, attrici e il bel mondo del settore televisivo nazionale ed internazionale e degli addetti ai lavori.

A fare gli onore di casa il Presidente dell' ITFF Piero Pacchiarotti e il Direttore Artistico Antonio Flamini, che hanno salutato calorosamente Pier Francesco Pingitore, impeccabile con il suo panana, Pippo Franco, Milena Miconi in una virtuale reunion dello storico Bagaglino. Ancora sul red carpet i registi Emanuela Del Zompo, Christian Marazziti, Mirko Alivernini e Angelo Antonucci, insieme al giovane attore Emanuele Macone, protagonista del film "Goffredo e l'Italia chiamò" , l'attore Massimiliano Buzzanca, l'attrice e conduttrice Antonella Salvucci, in splendido e fluttuante outfit pesca, l’attrice Martina Fusaro e la celebre costumista Graziella Pera e la splendida e scintillante Miss Civitavecchia Elegance Delia Valentini, per le istituzioni Giuseppina Cutolo (Consigliera Nazionale Responsabile Educazione di Italia Nostra).

Cinema ed industria cinematografica internazionale con la presenza di Hélène Haug (member of NETPAC / Film Industry Professional. Co Founder Eurasian Film Market) e di Maurizio Aronica (President of the Foundation for United Nations SDG).

Arriva poi il noto brand coach Luca Papa insieme ai candidati per il Premio Eccellenze Italiane: Damiano Lestingi atleta olimpico, nuotatore pluripremiato; Simone Facchini e Gioia Abballe campioni del mondo di tango argentino; Gian Andrea Squadrilli fondatore di Italy Food Porn e pioniere dell’Influencer marketing in campo food in Italia.

La serata inizia subito a ritmo serrato anche grazie ai due conduttori, gli attori Alina Person e Simone Gallo, con un omaggio sentito e dovuto a Massimo Troisi, di cui ricorrono quest’anno i 70 anni dalla nascita.

Questi i premi assegnati dalle giurie:

- Premio Giuria Critica 2023: Le Molecole del Destino di Massimo Ivan Falsetta (Italia, 2023)

- Premio per la Sezione Animazione: La nostra Casa Stretta/Our Tight House di Giopàr Orsolia Bùzàsi (Ungheria).

- Premio per la Sezione Documentari: Terra dei Padri di Francesco Di Gioia (Italia)

- Premio per la Sezione Fiction: Entre Palabras di Faris Ismail (Lussemburgo)

- Premio per la Sezione Turismo: People Of The Morning di Ben Waloszek (Belgio).

- Premio per la Sezione Lungometraggi: The Place in Time/Quel Posto nel Tempo di Giuseppe Alessio Nuzzo (Italia).

- Premio degli Studenti: Sweet Romantic Comedy di Brando Improta (Italia) .

- ITFF Menzione Speciale a Marrobbio di Damiano Impicciché

- Premio Articolo 9 della Costituzione (dedicato agli studenti e anche alle scuole italiane all’estero) Premio Italia Nostra a Alla bellezza noi ci teniamo. E tu? I.I.S.”Sella Aalto Lagrange”, Torino (Italia); PREMIO APìDGE a: Sprecato Casa Culturale di Sarba, (Libano); a SOS Terra! Realizzato dal Liceo Internazionale “Saint-German-en-Laye” (Francia); Menzione Speciale a Poesia e Paesaggio: sulle orme di Pascoli in riva allo stretto I.C. Boer-Verona Trento, Messina; Menzione Speciale a Verde Natura College “Les Hauts Grillets”, Saint-German-en-Laye (Francia); Premio Speciale a Le Fate di Tremusa I.C. “R.Piria”, Scilla (Reggio di Calabria).

Premi Speciali:

- ITFF Special Award 2023: all’attore Emanuele Macone e al regista e produttore Angelo Antonucci per il film “Goffredo e l’Italia chiamò”.

- Premio Eccellenze Italiane ex equo: Damiano Lestingi atleta olimpico, nuotatore pluripremiato; Simone Facchini e Gioia Abballe campioni del mondo di tango argentino; Gian Andrea Squadrilli fondatore di Italy Food Porn e pioniere dell’Influencer marketing in campo food in Italia.

- ITFF TV Excellence Award a Milena Miconi

- ITFF Italian Cult Movie Award 2023 a Pippo Franco

- Premio Maestro dell’Umorismo a Pier Francesco Pingitore

- ITFF SPECIAL AWARD: Hélène Haug (member of NETPAC / Film Industry Professional. Co Founder Eurasian Film Market).

Sezione Un mare di Libri - Monografie

1° Classificato: Fantozzi dietro le quinte: oltre la maschera, la vita vera di Paolo Villaggio di Elisabetta Villaggio edizioni Baldini e Castolti;

1° Classificato: Le belle costruzioni hanno fatto il loro tempo: il cinema di Mario Bolognini di Andrea Pergolari, edizioni Rubbettino;

2° Classificato: Una svedese in guerra, la storia de l’Agnese va a morire di Massimo Recchioni, edizioni Solfanelli

L’International Tour Film Festival è patrocinato da: MIC, Regione Lazio, Roma Lazio Film Commission, Fondazione Ca.Ri.Civ. Civitavecchia, Enel, Cinetour, Italia Nostra, Apidge, Luca Papa coach, Tourist Italia e Multisala Royal.

Media Partner Rai Radio 3

Appuntamento all’edizione 2024!

