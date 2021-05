Con il miglior tempo conquistato sabato sul circuito di Barcellona nella Q3 delle qualifiche per il GP di Spagna di Formula 1, Lewis Hamilton (Mercedes) ha conquistato la 100.esima pole position in carriera.

Per la cronaca, il suo tempo è stato di 1:16.741, migliore di pochi millesimi rispetto a quello di Max Verstappen (Red Bull) e di poco più di un decimo rispetto a quello del compagno di squadra Valtteri Bottas.

100 POLES! I can’t even begin to describe how this feels. I can’t thank the team and everyone back at the factory enough for everything they’ve done to help us secure this incredible milestone. I feel so humbled and very grateful. This feels like my first win all over again 🙌🏾💯 pic.twitter.com/KkCgShdhq2