Sondaggio Massima fiducia al Premier Giuseppe Conte. Nel sondaggio dell’Istituto Ixè per la trasmissione della Rai "Carta Bianca" (24 marzo) la maggioranza degli italiani sostiene appieno le decisioni restrittive per combattere l’epidemia del Coronavirus imposte dal Governo Conte Bis. E tra i Leader il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è quello che avanza di più tra tutti gli altri politici. Un balzo di ben 10 punti percentuali che lo porta al 51%. Andiamo a vedere i dati riguardanti i Partiti.

Il Partito Democratico sale dello 0,4% portandosi al 22,9% con un Movimento Cinque Stelle che si riprende con un più 0,2% (15,1%). Flessione per Italia Viva di Matteo Renzi che si ferma al 2,2%.

L’area di Governo (Con questi dati) sarebbe al 40,2%.