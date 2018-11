Formula 1, Hamilton conquista la 100esima pole in carriera e partirà davanti nel GP del Brasile

Gran Premio del Brasile, penultima gara della stagione di Formula 1. Anche se il titolo mondiale piloti è stato assegnato, le ultime due gare della stagione 2018 non saranno comunque noiose, con la Ferrari che proverà a conquistare almeno il titolo mondiale costruttori.

Inoltre, come dimostra l'odierna qualifica ad Interlagos, Hamilton, con la 100esima pole in carriera e la quinta consecutiva in Brasile ottenuta con il tempo di 1:07.281, domenica non si accontenterà di certo di fare presenza, puntando all'ennesima vittoria stagionale.

Dovrà vedersela però con un gruppo di rivali ben agguerrito, a cominciare da Vettel, secondo in griglia e staccato di soli 93 millesimi, ma che potrebbe essere sanzionato e scalare in classifica per una infrazione commessa al momento della verifica del peso.



Il resto dei piloti delle tre scuderie di punta della Formula 1 è racchiuso in 5 decimi di distacco da Hamilton, con il compagno Valtteri Bottas che ha conquistato la prima casella della seconda fila ed avrà a fianco l'altra Ferrari di Raikkonen.

A seguire le due Red Bull, con Max Verstappen quinto e Daniel Ricciardo sesto, ma che slitterà all'11esimo posto per aver dovuto sostituire degli elementi nella sua power unit.

Ottima la prestazione delle due Sauber motorizzate Ferrari con Ericsson settimo e Leclerc ottavo davanti, rispettivamente, a Romain Grosjean su Haas e Pierre Gasly su Toro Rosso.

Domenica, la gara prenderà il via alle 18:10.