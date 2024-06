Chiesa, la Roma ci prova e oggi vede Ramadani

A Trigoria si costruisce la nuova Roma, nell’ufficio di Ghisolfi si pianificano gli obiettivi di mercato. E magari si trasformano anche i sogni in realtà. Ed è per questo che la prossima settimana Fali Ramadani, l’agente di Federico Chiesa, sarà a Roma. Per parlare con il club, ascoltare di persona l’interessamento di Ghisolfi e De Rossi e capire se ci potranno essere dei margini di manovra per una trattativa che diventerebbe in poco tempo la più importante dell’estate. DDR lo brama, Federico è intrigato dall’idea di vestire la maglia giallorossa con quei compagni di nazionale, Mancini, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy, che in questi giorni lo stanno “braccando” giorno e notte per convincerlo a trasferirsi nella Capitale. La Roma aspetta Ramadani, con il quale si potrebbe parlare anche di altri giocatori come Boga e Banza (che Ghisolfi conosce entrambi bene), e spera di riuscire ad aprire un’operazione che darebbe il via alla ricostruzione del club.



Lukaku, messaggio al Napoli: “Conte il miglior allenatore che ho avuto”

Romelu Lukaku vorrebbe tornare a lavorare con Conte. Con l’allenatore del Napoli in panchina, tra il 2019 e il 2021, ha segnato 64 gol nei due anni all’Inter. Intervistato da RTL Sports, l’attaccante del Chelsea ha rivelato: “Conte è stato il miglior allenatore che ho avuto finora in carriera”. Un’altra conferma del rapporto speciale che c’è tra i due. Ora il futuro del bomber belga è in bilico e il club azzurro ci pensa come sostituto di Osimhen.



Triangolo Lukaku: il Napoli, il Milan… e l’Arabia!

Il Chelsea resta al centro del mercato internazionale e i big dei Blues, potenzialmente in uscita, continuano ad avere proposte da mezzo Mondo. Tra questi anche Romelu Lukaku: confermata la proposta dell’Al Hilal che lo considera uno degli obiettivi per l’attacco. Il belga per adesso avrebbe rispedito la proposta al mittente.

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sarebbero arrivate dall’Arabia Saudita delle proposte ricchissime anche per Edouard Mendy, portiere senegalese in uscita dal Chelsea, e per Kalidou Koulibaly, connazionale e anche lui nelle recenti cronache di mercato per l’idea prestito dell’Inter.





Tmw - ADL vuole Gimenez, incontro con gli intermediari: la cifra per chiudere

Nei giorni scorsi è andato in scena un contatto fra il Napoli e gli intermediari di Santi Gimenez, attaccante del Feyenoord che era già entrato nel mirino alcuni mesi fa, dopo la partenza sprint in Eredivisie. Ventisei gol in quarantuno presenze in questa stagione, ventitré in Eredivisie, due in Champions League che avevano portato i biancorossi a vincere contro la Lazio. Un profilo giovane e che rientrerebbe tranquillamente nei parametri degli azzurri.

Il Feyenoord aveva posto l'asticella a 50 milioni, in inverno, mentre in estate è già scesa intorno ai 40. Non è detto che non ci sia la possibilità di ricavare uno sconto, intorno ai 35-38 milioni. Con la cessione di Osimhen - che continua a piacere al Chelsea - certamente una parte dei proventi verrà investita su un centravanti giovane, che possa essere una plusvalenza nel futuro prossimo e che dia fisicità al reparto di Antonio Conte. Anche perché verrà inserito in un attacco a due, considerato il modulo che andrà a sviluppare.

Su di lui c'era anche il Tottenham, mentre il Real Madrid - che aveva chiesto informazioni qualche mese fa - ha già il suo bel daffare a trovare spazio per tutti i tenori, da Bellingham a Endrick, passando per Vinicius, Rodrygo e Mbappé, che affollano l'attacco. Lo riporta Tmw.





Camarda show, l’Italia Under 17 è campione d’Europa!

Che sia di buon auspicio: la lunga estate azzurra inizia vincendo un Europeo. L’Italia Under 17 di Massimiliano Favo solleva la coppa sotto il cielo di Cipro, stendendo il Portogallo a Limassol (3-0) in una finale a senso unico. Prima di stasera, era l’unico titolo giovanile ancora mancante nella bacheca della Figc (tre finali perse tra il 2013 e il 2019). In copertina la doppietta di Francesco Camarda: l’attaccante del Milan, quattro gol nel torneo, si conferma ancora una volta fuori categoria tra i coetanei.