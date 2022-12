Stefano Giorgi è nato e vive a Velletri in provincia di Roma, medico di base e odontoiatra.

Dal 2014, dopo aver smesso la professione, ha scoperto il piacere di scrivere riuscendo in maniera inaspettata ad entrare nel cuore di centinaia di lettori.

Giorgi è un autore autentico, diretto che racconta spaccati di vita, attraverso un linguaggio diretto, filosofico che riesce a rapire il lettore. Sul sito ufficiale www.stefanogiorgiscrittore.it potete trovare tutte le sue opere in formato cartaceo e digitale (eBook) il tutto condito da tante chicche come interviste e blog. Uno dei tanti pensieri usciti dalla mente geniale di Stefano è questo:

“Ci sono stati d’animo e sentimenti che possono prendere vita solo grazie all’espressione artistica. Non c’è arte se il lettore, lo spettatore, l’ascoltatore non viene emotivamente influenzato dai sentimenti dell’autore; a questo fine nuocciono tanto la precisazione formale fine a sé stessa, quanto lo sforzo di farsi capire e accontentare tutti. La narrativa è una di queste espressioni: se riesce a trasmettere una qualche emozione ha raggiunto il suo obiettivo…”

Proprio di recente è uscita la sua ultima novità editoriale: “Storie di ordinaria umanità” una raccolta di racconti brevi con la prefazione di Emilio Magliano.

L’autore disegna con la scrittura stati d’animo singolari, provocatoriamente banali, dando spazio a originali mondi della psiche umana di forte impatto emotivo.

Leggendo, si rimane perplessi e meravigliati di come chi scrive riesca a colpire il profondo bersaglio dei più reconditi sentimenti, talvolta in modo irriverente; un iniziale senso di fastidio davanti a tanta provocazione, lascia pian piano spazio a una riflessione profonda e mai scontata. Un saggio che è un viaggio introspettivo tra personaggi invisibili, audace e provocante, da leggere e assaporare in ogni racconto.

Un vero libro “Cuore” dei nostri tempi. Che aspettate allora? Correte sul sito e sbizzarritevi!