Pochi dubbi su chi sia stato il migliore, questo venerdì, tra i piloti di MotoGP nelle libere del Gran Premio d'Europa che domenica si disputerà sul circuito Ricardo Tormo di Valencia.

Infatti, l'australiano Miller (Pramac), sia al mattino sul bagnato che al pomeriggio, con l'asfalto in parte asciutto, ha sempre fatto registrare il miglior tempo concludendo la giornata con 1:32.528, poco meno di un decimo più veloce rispetto all'altrettanto ottimo Aleix Espargaro (Aprilia Racing), mentre il terzo tempo è di Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT).

Pochi rischi per Joan Mir (Team Suzuki Ecstar), al comando del mondiale piloti, che porta a casa il decimo tempo di giornata, dietro al compagno di squadra Rins, sesto, e Quartararo, nono, anche loro in lotta per il mondiale.

Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP), terzo in classifica, domenica dovrà partire dalla pit lane visto che ha dovuto fa ricorso al sesto motore della stagione per disputare il Gran Premio d'Europa. Ai piloti e ai team sono assegnati solo cinque motori, dopodiché subentrano delle penalità come quella di cui è vittima il pilota catalano. Un duro colpo per le possibilità di Viñales, oggi 12°, di laurearsi campione del mondo.





Questi i primi 10migliori tempi di giornata:



01. Jack Miller - (Pramac Racing) 1:32.528

02. Aleix Espargaro - (Aprilia Racing Team Gresini) + 0.092

03. Franco Morbidelli - (Petronas Yamaha SRT) + 0.276

04. Takaaki Nakagami - (LCR Honda Idemitsu) + 0.338

05. Pol Espargaro - (Red Bull KTM Factory Racing) + 0.424

06. Alex Rins - (Team Suzuki Ecstar) + 0.629

07. Brad Binder - (Red Bull KTM Factory Racing) + 0.731

08. Andrea Dovizioso - (Ducati Team) + 0.764

09. Fabio Quartararo - (Petronas Yamaha SRT) + 0.809

10. Joan Mir - (Team Suzuki Ecstar) + 0.877