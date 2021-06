È ad un passo dal concludersi la fase a gironi di Euro 2020. Si attendono solo i risultati del Gruppo F dove, "teoricamente" non ci sono certezze in merito a chi possa o meno qualificarsi, salvo che solo l'Ungheria è l'unica squadra che di sicuro non potrà classificarsi come prima.

Dopo i risultati del pomeriggio del Gruppo E, dove la Svezia ha battuto la Polonia 3-2 e la Spagna ha battuto la Slovacchia per 5-0, queste sono le squadre finora qualificate agli ottavi di finale:

Italia, Galles, Belgio, Danimarca, Olanda, Austria, Inghilterra, Croazia, Svezia e Spagna. A queste si devono aggiungere, come migliori terze, Svizzera e Repubblica Ceca, mentre sarà necessario attendere i risultati di Portogallo - Francia e Germania - Ungheria per conoscere il nome delle quattro nazionali mancanti.

La fase ad eliminazione diretta inizierà sabato 26 giugno con il primo incontro alle ore 18, che si disputerà ad Amsterdam, tra Galles e Danimarca, mentre alle 21, allo stadio di Wembley a Londra, si sfideranno Italia e Austria.





Crediti immagine: twitter.com/EURO2020/status/1407757081021759494