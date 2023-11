Nell'unico tentativo, a causa della pioggia, che in Q3 i piloti hanno potuto effettuare, Max Verstappen (Red Bull) ha conquistato la pole del GP del Brasile con il tempo di 1:10.727, seguito a 3 decimi da Charles Leclerc (Ferrari) che, comunque, domenica partirà nuovamente dalla prima fila.

Dietro le due Aston Martin di Stroll e Alonso, che precedono l'altra coppia di piloti Mercedes, Hamilton Russell. A completare le prime dieci posizioni in griglia i due piloti McLaren Norris (settimo) e Piastri (decimo)con in mezzo l'altra Ferrari di Sainz e l'altra Red Bull di Perez.

Per il team principal della Scuderia di Maranello, quella odierna "è stata una qualifica molto serrata fino al Q3, quando il meteo ha condizionato il risultato, ma si è visto che anche oggi sul giro secco eravamo competitivi. Nell’ultima fase non ci ha aiutato la posizione che abbiamo in pitlane, visto che ci siamo ritrovati con molte vetture incolonnate davanti a noi e questo ha reso più difficile la vita ai nostri piloti nella gestione della temperatura delle gomme.Nell’unico tentativo che tutti hanno avuto Charles è stato molto bravo a gestire la sua vettura e a conquistare la prima fila, e il fatto che non avesse buone sensazioni quando è passato sul traguardo la dice lunga su quanto sia stato complicato guidare in quelle condizioni. Carlos non ha avuto un giro altrettanto buono e così dovrà partire ottavo.Domani ci concentriamo sulla Sprint e avremo le prime indicazioni su come si comporterà la vettura in configurazione gara, dove abbiamo sofferto maggiormente negli ultimi Gran Premi".

Questo il commento dei due piloti Ferrari.

Charles Leclerc: "È stata una qualifica positiva. In Q1 è andato tutto liscio: ho usato un solo set di Soft e questo è bastato per un ottimo giro, con una monoposto molto equilibrata grazie ad alcune modifiche di assetto effettuate dopo le libere del mattino. Anche in Q2 ci siamo preoccupati solo di centrare un tempo nei primi dieci.L'esperienza in Q3 è stata molto particolare. Con l'avvicinarsi del temporale, il vento cambiava in modo improvviso e dal secondo settore del circuito in avanti non era più possibile trovare il grip. Non sapevo bene cosa aspettarmi a ogni curva, ma sono riuscito a evitare errori e il secondo tempo finale è un risultato molto buono".

Carlos Sainz: "Sono molto deluso perché avevo delle buone sensazioni in macchina e credo che abbiamo perso un'opportunità. Il temporale è arrivato molto velocemente, il vento si è alzato all’improvviso e mi ha colpito nella parte finale del mio giro. Ho provato a continuare a spingere ma è stato molto difficile e il giro non è stato buono. Eravamo una delle ultime vetture in coda in pitlane e questo non ci ha aiutato perché come sappiamo ogni secondo è fondamentale in queste situazioni. È andata così, ora è il momento di concentrarsi sulla Sprint di domani".

Sabato si disputerà l'ultima gara sprint della stagione con la giornata che sarà interamente dedicata alla corsa breve che si disputerà sulla distanza di 24 giri. Alle 15 ora italiana le qualifiche e alle 19:30 la gara, antrambe a rischio maltempo.