Pubblicato il rapporto Mueller, nessuna accusa per Trump

Così Trump ha commentato le conclusioni dell'inchiesta del Consigliere speciale Mueller che lo scavionano da qualsiasi responsabilità in relazione al cosiddetto Russiagate.

Poiché l'inchiesta era stata commissionata dal Dipartimento di Giustizia, Mueller ha consegnato il suo rapporto nelle mani del nuovo ministro della Giustizia, William Barr, che ne ha letto e valutato il contenuto insieme al suo vice, Rod Rosenstein.

Entrambi hanno riportato le conclusioni di Mueller riassumendole in quattro pagine dove si dichiara che riguardo a collegamenti con la Russia da parte di Trump e del suo staff non ci sono prove. L'altro aspetto dell'inchiesta riguardava la possibilità che Trump avesse potuto ostacolare il corso della giustizia.

In questo caso, Barr e Rosnstein hanno dichiarato che non ci siano elementi sufficienti per procedere contro il presidente degli Stati Uniti. Ma Mueller, nel suo rapporto, non lo ha escluso, lasciando proprio al ministro della Giustizia qualsiasi decisione.

E questo non mancherà di suscitare polemiche, anzi le ha già create, come dimostrano le prime dichiarazioni di Nancy Pelosi, leader dei democratici.

La lettera di Barr non risponde a tutte le domande. Il fatto che il rapporto di Mueller non esoneri il presidente da un'accusa così grave come l'ostruzione alla Giustizia, per la Pelosi è la dimostrazione di quanto sia urgente che il rapporto completo e la documentazione a supporto siano resi pubblici senza ulteriori ritardi.

La conseguenza logica di questa dichiarazione è alquanto evidente. Il fatto che Trump possa aver tentato di ostruire il corso della giustizia è stato escluso solo in base ad una decisione di un ministro scelto dallo stesso presidente... Mueller non lo ha escluso a priori.

Ma perché Trump avrebbe dovuto ostacolare la giustizia se non aveva agito insieme alla Russia?