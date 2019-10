Quali sono i film stranieri più quotati per conquistare la nomination all'Oscar per il Miglior film internazionale?

Per la categoria Best International Feature Film (ex miglior film straniero) sono stati inviati agli Academy per la selezione degli Oscar più di 80 film in rappresentanza di ogni Paese.

Tra le curiosità quest'anno ben 4 Nazioni hanno inviato per la prima volta un loro film per la competizione: il Ghana con Azali, l’Uganda con Kony: Order from Above, l’Uzbekistan con Hot Bread e la Nigeria con Lionheart.

Attualmente il film più quotato resta Parasite in rappresentanza della Corea del Sud, tallonato dallo spagnolo Dolor y Gloria del maestro Pedro Almodovar. Seguono Francia (Les Miserables), Russia (Beanpole) e Senegal (Atlantics)...