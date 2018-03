Pierre Vaultier entra nella storia con la sua 6.a vittoria in Coppa del Mondo di Snowboard Cross

Parigi, Francia – Marzo 2018 – Il più alto riconoscimento per un marchio è sicuramente il successo dei propri Ambassador. Un rapporto di fiducia unisce da oltre 12 anni Pierre Vaultier al marchio Bollé, che oggi annuncia con grande piacere che l’atleta ha vinto per la sesta volta, lo Snowboard Cross Globe. Non poteva concludere in modo migliore una stagione ricca di successi, tra cui una medaglia d’oro in Corea.

Con due medaglie d’oro olimpiche consecutive, un titolo di campione del mondo e adesso il sesto titolo mondiale in coppa del mondo, Pierre Vaultier raggiunge il massimo punteggio mai realizzato nella storia dello Snowboard Cross, diventando così una leggenda in questa disciplina.

Pierre Vaultier ha concluso una stagione incredibile conquistando per la sesta volta nella sua carriera il podio della coppa del mondo. Ha dichiarato, alzando la sua medaglia d’oro e il trofeo, “ho dovuto lottare tanto per vincere questo sesto Globe. La competizione era alta, ma sono queste sfide che ti fanno apprezzare ancor di più la vittoria”.

L’intrepido snowboarder ha vinto ad oggi un numero impressionante di competizioni, vincendo tutti i trofei nelle ultime due stagioni, si aggiudica 2 Globes consecutivi in coppa del mondo, un titolo mondiale e il titolo delle olimpiadi invernali.

Riguardo alla sua collaborazione con il brand Bollé, il campione di Serre-Chevaller ricorda: “Bollé è il mio partner più storico. Quando abbiamo iniziato la nostra collaborazione nel 2006 non ero nessuno nella mia categoria, ma Bollé ha creduto in me fin da subito”.

E' un orgoglio contare Vaultier tra il proprio team di Atleti!

I suoi prodotti preferiti?

La Nevada è decisamente la maschera preferita di Pierre Vaultier, offre un equilibrio perfetto tra Performance e Design. Questa maschera cilindrica con montatura a giorno, sarà disponibile dal prossimo inverno nei negozi in 13 colorazioni. Dietro un aspetto trendy e una lente Extra Large si nascondono, il sistema di ventilazione Flow Tech® di Bollé ed un trattamento anti-appannamento, per una visione perfetta in ogni momento.

Durante la competizione in Corea, l’atleta indossava la maschera NEVADA e il casco INSTINCT, che sono entrambi delle novità.

Lanciato sul mercato questa stagione, il casco INSTINCT offre la massima protezione e prestazione grazie ad una calotte in bi-materiale ed alla tecnologia AVID Progressive EPS di Bollé. Caratteristiche che consentono di offrire un casco leggero (390 g) con la massima protezione dagli urti. Inoltre, per non farsi mancare nulla, è anche dotato di una tecnologia riconosciuta e premiata, il B0A® System, che consente un’adattabilità a 360°.