L'estate è ormai finita, ma non è affatto detto che il consueto stress da rientro rovini l'autunno '24. Un weekend lungo o solo qualche ora nel locale giusto a cantare le canzoni più belle della storia, con la Al-B.Band, forse non fanno miracoli... ma servono, eccome se servono.



Perché per ripartire con il sound giusto, sembra proprio una buona idea godersi un concerto della Al-B.Band di Alberto Salaorni (voce e chitarra, nella foto in vespa) e Davide Rossi (basso, sul sidecar). Loro due, insieme ad altri musicisti sul palco, non propongono le hit del momento o i classici di Vasco e Ligabue. Fanno ballare e cantare con un repertorio davvero vario. "Suoniamo insieme da 25 anni", raccontano. "Ogni sera l'emozione continua a scorrere ed è quello che ci fa andare avanti". In realtà i due artisti il loro 'anniversario in musica' lo festeggiamo ad ottobre 2024... ma perché non iniziare a celebrarlo qualche giorno prima?



Alberto Salaorni, Davide Rossi dividono in questo periodo il palco con Andrea Mai (tastiere) Luca Modena (batteria) e pure con Matilde Grillo e Giulia Baldo, coriste d'eccezione. E che succede sabato 28 settembre? La Al-B.Band gioca in casa, ovvero fa scatenare Mad' in Italy a Verona (via Ciro Ferrari 11). Con loro sul palco anche un dj di grande esperienza, Luca Fregonese.



https://www.instagram.com/al_b.band