La prestigiosa International Press Academy ha annunciato i suoi attesi verdetti, assegnando i Satellite Awards in 22 categorie: a conquistare il maggior numero di premi è stato il pluripremiato film di Chloé Zhao, Nomadland. A pari merito con 3 riconoscimenti Mank di David Fincher.

La canzone “Io Sì (Seen)”del film La vita davanti a sè (The Life Ahead) di Edoardo Ponti scritta da Laura Pausini, Niccolò Agliardi, Diane Warren ha vinto nella categoria Miglior canzone originale dopo aver conquistato il Capri Hollywood Award e 2 Hollywood Music in Media Awards, avvicinandosi sempre di più ad una potenziale candidatura agli Oscar.

Tra i verdetti interessanti spicca quello per il miglior attore vinto da Riz Ahmed per la sua prova nel film Sound of Metal attestandosi come il principale rivale di Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom) per i prossimi Oscar e quello per il film horror La Llorona per il Guatemala nella categoria Miglior film internazionale.