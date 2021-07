In attesa che inizi ufficialmente la Stagione dei Premi 2021/2022 emergono le prime aspettative da parte della critica americana verso le interpretazioni femminili più attese della prossima stagione.

In particolare è il biopic quest'anno ad accomunare le prove più attese: da quella di Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani nel film di Ridley Scott, House of Gucci a quella di Nicole Kidman che interpreta il ruolo di una delle icone per eccellenza della comicità americana degli anni 50' Lucille Ball nella pellicola Being the Ricardos, da Kristen Stewart nei panni di Lady Diana nel film Spencer a Jessica Chastain che nel film The Eyes of Tammy Faye interpreta la famosa telepredicatrice Tammy Faye Bakker, fino all'attesissima interpretazione di Jennifer Hudson nel ruolo della Regina del Soul Aretha Franklin nel film Respect.