Una serata Hip-Hop suonata live dove sul palco dell’Angelo Mai s'incontrano musicisti, cantanti, rapper, DJ e beatboxer per superare confini e generi musicali. Questo è "It’s The Joint!", dove una volta al mese la resident band Dumbo Station insieme a Danno (Colle der Fomento) e alla crew Do Your Thang condurranno la serata coinvolgendo numerosi ospiti a esibirsi con loro sul palco.

La prima parte di ogni serata vedrà la partecipazione di uno special guest che insieme ai Dumbo reinterpreterà alcuni brani del suo repertorio in una chiave strumentale inedita, mentre la seconda parte della serata sarà uno scambio vero e proprio di musica con interventi di musicisti, cantanti e rapper in stile freestyle insieme a Danno e agli appartenenti del Do Your Thang.

L'ospite del secondo appuntamento sarà l'MC bolognese Inoki Ness, che si esibirà in uno showcase proponendo una selezione dei suoi successi ri-arrangiati dai musicisti della Dumbo Station.

La seconda parte della serata vedrà l'esibizione degli MC del Do Your Thang Penny Wise e Jekesa che assieme a Danno e alla resident band daranno vita a una vera e propria jam session tra rap e freesytle, con la partecipazione straordinaria di due ospiti d'eccezione: il cantante Francesco Sacchini e Il Turco aka Sparo Manero, MC storico della Capitale.

I Dumbo Station sono Benjamin Ventura (tastiere), Paolo Zou (chitarra), Stefano Rossi (basso) e Davide Savarese (batteria).

Prima e dopo le esibizioni ci saranno le selezioni di DJ Drugo.

Venerdì 27 dicembre

ore 21.30

It's The Joint! presso Angelo Mai

Viale delle Terme di Caracalla, 55 - Roma

Ingresso Euro 10 (con tessera Arci)

Infoline +393665972816