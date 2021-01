Dopo aver fomentato la rivolta che il 6 gennaio ha portato i suoi sostenitori ad assaltare il Campidoglio per interrompere i lavori del Congresso degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo che Twitter gli ha di nuovo abilitato la possibilità di utilizzare il suo account, ha pubblicato un video in cui condanna quanto accaduto, riconosce la vittoria di Joe Biden e dichiara il suo impegno per un ordinato passaggio di poteri per il prossimo 20 gennaio, data in cui Biden inizierà il proprio mandato.

Anche se i democratici, probabilmente, continueranno a richiederne le dimissioni immediate, Trump adesso sembra aver deciso di comportarsi normalmente, accettando di dire e fare ciò che avrebbe dovuto dire e fare dopo la certificazione della regolarità del voto da parte dei vari Stati.

Che cosa gli ha fatto cambiare idea? Forse un insieme di circostanze che persino lui non avrebbe potuto controllare e giustificare, a partire dalle dimissioni di alcuni componenti dello staff della sua amministrazione, della presa di distanza di una grossa fetta del Partito repubblicano, della possibilità di non poter più comunicare in futuro tramite i social...

Probabilmente, anche il suo avvocato deve avergli spiegato che un'inversione a U rispetto alle sue precedenti affermazioni avrebbe forse potuto evitargli delle conseguenze penali in seguito all'assalto del Campidoglio da parte dei suoi sostenitori, anche se non è da escludere che al riguardo potrebbe comunque dover essere costretto a difendersi dalle accuse di esserne il mandante.

Continuando nel campo delle ipotesi, il "rinsavimento" di Trump potrebbe però essere legato alla possibilità che i repubblicani lo abbiano minacciato che alle elezioni del 2024 non avrebbero accettato come loro candidato né lui, né una persona a lui vicina... alcuni ritengono che la figlia Ivanka possa presentarsi alle prossime presidenziali.

Pensando a tutto questo, Trump deve aver deciso di ingoiare il rospo e accettare il male minore, cioè riconoscere la vittoria di Biden, ritenendo per lui cosa peggiore bruciarsi tutti i ponti alle spalle, eccetto quelli con gli estremisti della destra ultra-radicale.

In fondo, come dimostrano alcune dichiarazioni raccolte in questi giorni dai media, nell'America profonda, quella rurale del Midwest, in molti sono coloro che, nonostante tutto, dichiarano che nel caso Trump si presentasse alle elezioni del 2024 sarebbero pronti a votare per lui. E quanto è accaduto al Campidoglio il 6 gennaio? C'è una spiegazione. Per l'elettore del Midwest ad organizzare l'assalto sono stati alcuni membri di Antifa che si sono infiltrati tra i sostenitori di Trump!