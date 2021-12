Dopo aver deciso di far presente di avvalersi della facoltà di far ricorso sull'esito della gara di Abu Dhabi per la decisione presa dal direttore di gara Michael Masi relativa alle modalità di ripartenza del gran premio, la Mercedes ha tempo per presentare il ricorso fino alle ore 20 di giovedì 16 dicembre. Fino ad allora, il titolo di campione del mondo di Max Verstappen è, formalmente, in dubbio.

Nonostante che nelle comunicazioni via radio con il box Mercedes Lewis Hamilton abbia dichiarato che l'esito della gara fosse stato manipolato, il sette volte campione del mondo si è poi complimentato con il rivale della Red Bull. Lo stesso ha fatto il papà e anche il team manager Toto Wolff, secondo quanto detto da Verstappen, avrebbe espresso le sue congratulazioni al neo campione del mondo.

Verstappen, dopo aver mandato a quel paese Hamilton (dandogli anche del fottuto idiota) per tutto l'anno, oggi ha detto che i due si sono odiati a vicenda... ma solo perché entrambi hanno uno spirito competitivo. Adesso che ha vinto (anche se è meglio non specificare come) l'olandese definisce il rivale come un pilota incredibile... ma tra qualche mese, è abbastanza facile ritenere che riprenderà ad insultarlo.

Hamilton, nel frattempo, si consola con il titolo di Cavaliere che questo mercoledì ha ricevuto, con tanto di cerimonia ufficiale al Castello di Windsor, direttamente dal principe Carlo... anche se è difficile credere che il neo cavaliere possa sentirsi in tal modo ricompensato del furto subito domenica.