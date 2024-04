"... Inoltre, questo disegno di legge prevede anche un sostegno vitale a Israele. Solo 10 giorni fa abbiamo visto l’Iran lanciare oltre 100 missili e droni contro Israele. E a causa loro e di altri alleati in tutto il paese – nel mondo, compresi quelli della regione, nessuno – non si è verificato alcun danno grave. Un attacco senza precedenti che fa seguito ad anni in cui l’Iran ha sostenuto Hezbollah, Hamas e i loro alleati – il loro stesso attacco a Israele. Loro... finanziano questa gente. Il mio impegno nei confronti di Israele, voglio ribadirlo ancora una volta, è ferreo. La sicurezza di Israele è fondamentale. Mi assicurerò sempre che Israele abbia ciò di cui ha bisogno per difendersi dall’Iran e dai terroristi che sostiene.E con questo aiuto, gli Stati Uniti possono contribuire a ricostituire la difesa aerea di Israele e fornire altre difese critiche in modo che l’Iran non possa mai portare a termine la distruzione che intendeva con il suo attacco 10 giorni fa.Ma allo stesso tempo, questo disegno di legge aumenta significativamente l'assistenza umanitaria che stiamo inviando alla popolazione innocente di Gaza, che sta soffrendo gravemente. Stanno subendo le conseguenze di questa guerra iniziata da Hamas. E stiamo lavorando intensamente da mesi per portare quanti più aiuti possibili a Gaza.Questo disegno di legge include 1 miliardo di dollari per ulteriori aiuti umanitari a Gaza. Ci assicureremo immediatamente gli aiuti e li aumenteremo – li aumenteremo, compresi cibo, forniture mediche, acqua pulita. E Israele deve assicurarsi che tutti questi aiuti raggiungano senza indugio i palestinesi di Gaza. E tutto ciò che facciamo è guidato dall’obiettivo finale di riportare a casa questi ostaggi, garantire un cessate il fuoco e creare le condizioni per una pace duratura".

Questo il commento di Biden, per la parte che riguarda lo Stato ebraico, dopo aver apposto la firma alla legge HR 815, che fornisce stanziamenti di emergenza supplementari per l’anno fiscale 2024 alle agenzie federali per rispondere alla situazione in Israele e Ucraina e per l’assistenza alla regione dell’Indo-Pacifico, approvata ieri anche al Senato.

Un Biden schizofrenico che parla della sicurezza di Israele, degli aiuti umanitari ai palestinesi di Gaza, ma nulla dice del fatto che il suo sostegno a Israele contribuisce prima di tutto a proseguire, da parte dello Stato ebraico, il genocidio in atto nella Striscia a partire dal 7 ottobre.

Che Biden sia non tanto in sé a causa dell'età è un fatto. Quello che sorprende è che non abbia nessuno intorno che in qualche modo possa arginare le sue decisioni, sconclusionate solo al pari delle sue assurde dichiarazioni.

Queste parole Biden le ha pronunciate lo stesso giorno in cui l'esercito israeliano si è detto pronto per entrare a Rafah non appena avrà il via libera dal governo, mentre - secondo quanto riporta Axios - Ronen Bar (direttore dello Shin Bet) e Herzi Halevi (capo di stato maggiore dell'Idf) si sono recati in Egitto questa mattina per incontrare il capo dell'intelligence egiziana e altri funzionari del governo al Sisi chiave per discutere dell'imminente offensiva dell'esercito di Israele nel sud di Gaza.

La via più semplice per sgomberare il milione e mezzo di sfollati a Rafah è aprire dei varchi nel muro di confine e iniziare a bombardare, sperando che questi inizino a fuggire in Egitto e che l'Egitto non li ricacci indietro. All'inizio dell'invasione, al Sisi, ipotizzando uno scenario simile, aveva detto che avrebbe dichiarato guerra a Israele.

L'Egitto, con cui Rafah confina, ha messo in guardia Israele dall'entrare nella città dove risiedono più di un milione di civili di Gaza sfollati.

Di certo, rimane il fatto che gli Stati Uniti invieranno 26 miliardi aiuti, in gran parte militari, ad Israele, mentre Israele si appresta ad estendere il genocidio anche a Rafah e ad aumentare i crimini di guerra in Cisgiordania. In entrambi i casi Biden aveva minacciato Netanyahu in relazione a tali decisioni.

E i terroristi sarebbero solo i movimenti di resistenza palestinesi!