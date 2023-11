I party firmati Circo Nero Italia non si fermano mai, continuano in questo periodo a regalare emozioni soprattutto tra Roma e Toscana ma non solo. Ad esempio, la notte di sabato 25 novembre '23 gli artisti del collettivo coordinato da Duccio Cantini sono protagonisti alla Villa Resort di Montecatini Terme (Pistoia) in compagnia di Federico Scavo per fantastico party tutto da ballare fino all'alba. Ma che succede sabato 25 novembre nel pomeriggio? Dalle 16 i performer di Circo Nero Italia sono protagonisti con i loro show ed i loro costumi variopinti a Roma, nel Food Court di Maximo shopping center, che compie 3 anni di vita e attività. Con loro anche Pamela Camassa e Filippo Bisciglia.



Circo Nero Italia è un collettivo di artisti che lascia il segno ovunque si esibisca, sia sul palco che al di fuori. Guidati dal coordinatore Duccio Cantini, questi performer sono maestri nell'unire elementi diversi come la bellezza e la meraviglia per creare uno spettacolo coinvolgente che intrattiene il pubblico, ma che allo stesso tempo tocca anche il cuore e stimola la riflessione.



Non c'è contesto che possa tenere a freno la loro capacità di regalare emozioni al pubblico con la loro multiforme creatività. Per questo loro performance hanno conquistato il mondo e il loro stile è inimitabile. Circo Nero Italia propone, tra l'altro, tanti format diversi: Circo Nero Classic, Circo Revolution, Woodoo, Los Hermanos, e tanti altri. Ogni format regala un'atmosfera completamente differente ed emoziona gli ospiti con un suo fascino particolare.



"Non metteremo mai in piedi spettacoli di semplice intrattenimento con qualche bella performance d'impatto a fare da cornice", racconta Duccio Cantini, che coordina la party crew. "E' e sarà sempre uno show evolutivo, ricco di emozioni e ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Cerchiamo sempre di alzare l'asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi... siano essi interiori, inferiori o superiori."

