“Pam da Milano” (Il Branco Publishing) è il primo singolo della cantautrice milanese Pamela Faraci, in arte PAM, un brano ballabile che rappresenta una vera e propria rivincita personale. La canzone è già disponibile nelle principali piattaforme digitali.

La canzone – spiega l’artista- gioca sul contrasto dei miei lati caratteriali a tratti molto serio, deciso e duro ma dall’altra parte molto ironico, frizzante e sognatore.

Sorry, ma a casa ho la mia tuta rosa shocking. Il solito profumo, così potrai seguirmi meglio, sognarmi da sveglio, così ti ricorderai di me! Io sono Pam da Milano. Così scrive nel testo e con questa energia contagiosa, l’artista ha dato vita a una rappresentazione di se stessa che riflette ogni sfumatura della sua personalità senza alcuna riserva.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/0f2WwkOrODiiWxDnVyuclv

Pamela Faraci, conosciuta come Pam da Milano, è una giovane artista che irradia sensualità e ironia. Direttamente dalla classe del ‘99, nasce il 5 giugno a Rho (Mi), portando con sé un mix di cultura Italo-polacca. Fin da piccola ha sempre avuto una forte attrazione e passione per la musica pop, un amore che ha alimentato la sua crescita artistica. Terminati gli studi ha deciso di tuffarsi in questo nuovo mondo, prendendo le prime lezioni di canto. Da qui, il suo percorso l’ha portata ad esibirsi dal vivo nei locali sperimentando la musica pop-rock permettendole di scoprire una nuova parte di sé.

https://www.instagram.com/pamelafaraci